Falcon Eyes THL-C800D лампа для галогенного осветителя

Grifon NVF-7143 – лампа галогенная мощностью 800 Вт, с цветовой температурой 3200К. Лампа предназначена для установки в осветители с соответствующими параметрами.
Falcon Eyes THL-C800D – лампа мощностью 800 Вт для галогенного осветителя.
YongNuo FJ-SW1205000E - сетевой адаптер для осветителей YongNuo.
Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Длинный кабель повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 5 А.
Комплектуется евровилкой.
Совместимость: YN600,YN300III, YN168, YN216,YN1410,YN300 Air,YN160III,YN360,YN308,YN608,YN608 RGB.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
