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Raylab BS-S1 держатель для бумажного фона
Raylab BS-S1 держатель для бумажного фона
Raylab BS-S1 держатель для бумажного фона
Raylab BS-S1 держатель для бумажного фона
Raylab BS-S1 держатель для бумажного фона

Raylab BS-S1 держатель для бумажного фона

Raylab
Артикул: DAN-7670

Держатель Raylab BS-S1 для бумажного фона.

Комплект для монтажа бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу. Зажимы могут устанавливаться на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона. 

Описание

Raylab BS-S1 держатель для бумажного фона

Комплектация

  • Комплект зажимов под рулон - 1 шт.
  • Груз - 1 шт.
  • Пластиковая цепь - 1 шт.
  • Кронштейн-крюк для одного фона - 2 шт.

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