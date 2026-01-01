images
images
images
-5 %
Manfrotto 047-2 штанга для фона 275 см
Manfrotto 047-2 штанга для фона 275 см
Manfrotto 047-2 штанга для фона 275 см

Manfrotto 047-2 штанга для фона 275 см

Manfrotto
Артикул: OLE-0629

Manfrotto 047-2 – алюминиевый двухсекционный сердечник для рулонных фонов. Используется, как дополнительная жесткая основа для фонов. Диаметр, мм – 50. Длина, см – 275.

Описание

Manfrotto 047-2 – алюминиевая штанга-сердечник для бумажных фонов 275 см

Manfrotto 047-2 (артикул OLE-0629) – это алюминиевая двухсекционная штанга, которая используется в качестве жёсткой основы (сердечника) для рулонных бумажных фонов. Штанга вставляется внутрь картонной трубы рулона, обеспечивая дополнительную прочность и предотвращая деформацию фона при подвешивании и хранении.

Длина штанги – 275 см, что идеально подходит для стандартных рулонов шириной 2,7 м (наиболее популярный размер в профессиональных студиях). Диаметр – 50 мм, что соответствует стандартному размеру картонных труб большинства бумажных фонов.

Назначение и применение

  • Усиление бумажных фонов: штанга предотвращает прогибание и деформацию рулона при подвешивании.
  • Использование с фонодержателями: штанга вставляется в зажимы систем подъёма фонов (например, Fotokvant RAC-BR KIT, Falcon Eyes B-REEL).
  • Установка широких фонов: подходит для рулонов шириной до 2,7 м, обеспечивая равномерное натяжение по всей длине.
  • Замена картонной трубы: если оригинальная труба повреждена, штанга становится идеальной заменой.

Ключевые особенности

  • Длина 275 см: идеально соответствует ширине стандартных студийных фонов (2,7 м).
  • Диаметр 50 мм: подходит для большинства картонных труб бумажных рулонов.
  • Алюминиевая конструкция: лёгкая, но при этом достаточно прочная, не деформируется под весом фона.
  • Двухсекционная конструкция: облегчает хранение и транспортировку (секции соединяются в цельное полотно).
  • Совместимость: работает со всеми стандартными системами крепления фонов (зажимы, держатели, подъёмники).

Технические характеристики

  • Тип: алюминиевая штанга-сердечник для фонов
  • Длина: 275 см
  • Диаметр: 50 мм
  • Количество секций: 2
  • Материал: алюминий
  • Совместимость: бумажные фоны шириной до 2,7 м

Как использовать штангу-сердечник

  1. Подготовка: при необходимости удлините штангу, соединив две секции (если они поставляются разъединёнными).
  2. Установка внутрь рулона: вставьте штангу в картонную трубу бумажного фона.
  3. Фиксация бумаги: с помощью липкой ленты закрепите край бумаги на сердечнике, чтобы она не скручивалась при разматывании.
  4. Монтаж: установите штангу с фоном в зажимы держателей или подъёмников.
  5. Натяжение: размотайте фон на нужную длину – сердечник обеспечит ровное натяжение без перекосов.

Преимущества использования алюминиевого сердечника

  • Прочность: алюминий не гнётся под весом фона, в отличие от картонных труб.
  • Долговечность: штанга служит годами, не теряя своих свойств.
  • Лёгкость: алюминий значительно легче стали, но при этом достаточно прочен.
  • Ровное натяжение: жёсткая основа предотвращает провисание бумаги в центре рулона.
  • Универсальность: подходит для большинства стандартных фоновых систем.

Совместимость с аксессуарами

  • Держатели для фонов: Fotokvant RAC-BR KIT, Fotokvant RAC-BR-ST KIT.
  • Подъёмники фонов: Falcon Eyes B-REEL и аналоги.
  • Бумажные фоны: любые рулоны шириной до 2,7 м (Savage, Raylab, Fotokvant, Vibrantone).
  • Фонодержатели типа «ворота»: универсальные системы на двух стойках.

Сравнение с моделями

Уход и хранение

  • Храните штангу в сухом месте, чтобы избежать коррозии (алюминий устойчив, но длительная влажность не рекомендуется).
  • При необходимости очищайте алюминиевую поверхность сухой мягкой тканью.
  • При хранении в разобранном виде убедитесь, что секции не деформируются под тяжестью других предметов.

Комплектация

В стандартную поставку входит алюминиевая штанга Manfrotto 047-2 (275 см)

Держатели, тейп, стойки и сами фоны приобретаются отдельно.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 062-2 отвес для бумажного фона
Арт. OLE-0719
Manfrotto 062-2 отвес для бумажного фона
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 062-2 – алюминиевый отвес для бумажного фона. Предназначен для предотвращения нежелательного скручивания. Максимальная длина – 275 см, минимальная длина – 137 см.

3 490 ₽
В корзину
Manfrotto 420CSU стойка-журавль
Manfrotto 420CSU стойка-журавль
Manfrotto 420CSU стойка-журавль
Арт. DAN-0241
Manfrotto 420CSU стойка-журавль
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 420CSU – алюминиевая стойка-журавль для крепления осветительного оборудования. Модель оснащена мешком-противовесом. Основание стойки и нижняя секция центральной колонны изготовлены из стали. Максимальная высота, см – 392; минимальная, см – 130; длина в сложенном состоянии, см – 113, грузоподъемность – до 12 кг. Вынос стрелы журавля, см – 19–191; нагрузка – 5 кг. Вес стойки, кг – 5,6.

66 790 ₽
В корзину
Avenger G200-1 мешок для груза
Арт. OLE-0456
Avenger G200-1 мешок для груза
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger G200-1 – мешок для песка. Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки стойки. Мешок вмещает 9 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.

11 690 ₽
В корзину
Fotokvant VAD-2 адаптер для крепления двух дополнительных перекладин на стойку
Fotokvant VAD-2 адаптер для крепления двух дополнительных перекладин на стойку
Fotokvant VAD-2 адаптер для крепления двух дополнительных перекладин на стойку
Арт. DAN-4599
Fotokvant VAD-2 адаптер для крепления двух дополнительных перекладин на стойку
Наличие
более 10 шт

Адаптер Fotokvant VAD-2 для крепления двух дополнительных перекладин на стойку.

Металлический адаптер, позволяющий установить на стойку, две перекладины, например, Fotokvant V-16. Может применяться для установки двух фонов. На стойке адаптер фиксируется двумя зажимными винтами, а на концах для установки перекладин предусмотрены два штыря с фиксаторами-барашками.


1 010 ₽
В корзину
Falcon Eyes CB-BS386 перекладина для фона 3,86 м
Арт. VBR-373
Falcon Eyes CB-BS386 перекладина для фона 3,86 м
Наличие
в наличии 4-10 шт

Falcon Eyes CB-BS386 – перекладина четырехсекционная. Длина 3,86 м. Изготовлена из алюминия.

3 450 ₽
В корзину

Видео

Фотоконкурс Мои натюрморты
Фотоконкурс Мои натюрморты
Сергей Максимишин: &quot;Фотограф должен быть рассказчиком&quot;
Сергей Максимишин: "Фотограф должен быть рассказчиком"
Для чего нужны фильтры нейтральной плотности при съемке видео
Для чего нужны фильтры нейтральной плотности при съемке видео
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.