Manfrotto 047-2 штанга для фона 275 см

Описание

Manfrotto 047-2 – алюминиевая штанга-сердечник для бумажных фонов 275 см

Manfrotto 047-2 (артикул OLE-0629) – это алюминиевая двухсекционная штанга, которая используется в качестве жёсткой основы (сердечника) для рулонных бумажных фонов. Штанга вставляется внутрь картонной трубы рулона, обеспечивая дополнительную прочность и предотвращая деформацию фона при подвешивании и хранении.

Длина штанги – 275 см, что идеально подходит для стандартных рулонов шириной 2,7 м (наиболее популярный размер в профессиональных студиях). Диаметр – 50 мм, что соответствует стандартному размеру картонных труб большинства бумажных фонов.

Назначение и применение

Усиление бумажных фонов: штанга предотвращает прогибание и деформацию рулона при подвешивании.

штанга предотвращает прогибание и деформацию рулона при подвешивании. Использование с фонодержателями: штанга вставляется в зажимы систем подъёма фонов (например, Fotokvant RAC-BR KIT, Falcon Eyes B-REEL).

штанга вставляется в зажимы систем подъёма фонов (например, Fotokvant RAC-BR KIT, Falcon Eyes B-REEL). Установка широких фонов: подходит для рулонов шириной до 2,7 м, обеспечивая равномерное натяжение по всей длине.

подходит для рулонов шириной до 2,7 м, обеспечивая равномерное натяжение по всей длине. Замена картонной трубы: если оригинальная труба повреждена, штанга становится идеальной заменой.

Ключевые особенности

Длина 275 см: идеально соответствует ширине стандартных студийных фонов (2,7 м).

идеально соответствует ширине стандартных студийных фонов (2,7 м). Диаметр 50 мм: подходит для большинства картонных труб бумажных рулонов.

подходит для большинства картонных труб бумажных рулонов. Алюминиевая конструкция: лёгкая, но при этом достаточно прочная, не деформируется под весом фона.

лёгкая, но при этом достаточно прочная, не деформируется под весом фона. Двухсекционная конструкция: облегчает хранение и транспортировку (секции соединяются в цельное полотно).

облегчает хранение и транспортировку (секции соединяются в цельное полотно). Совместимость: работает со всеми стандартными системами крепления фонов (зажимы, держатели, подъёмники).

Технические характеристики

Тип: алюминиевая штанга-сердечник для фонов

алюминиевая штанга-сердечник для фонов Длина: 275 см

275 см Диаметр: 50 мм

50 мм Количество секций: 2

2 Материал: алюминий

алюминий Совместимость: бумажные фоны шириной до 2,7 м

Как использовать штангу-сердечник

Подготовка: при необходимости удлините штангу, соединив две секции (если они поставляются разъединёнными). Установка внутрь рулона: вставьте штангу в картонную трубу бумажного фона. Фиксация бумаги: с помощью липкой ленты закрепите край бумаги на сердечнике, чтобы она не скручивалась при разматывании. Монтаж: установите штангу с фоном в зажимы держателей или подъёмников. Натяжение: размотайте фон на нужную длину – сердечник обеспечит ровное натяжение без перекосов.

Преимущества использования алюминиевого сердечника

Прочность: алюминий не гнётся под весом фона, в отличие от картонных труб.

алюминий не гнётся под весом фона, в отличие от картонных труб. Долговечность: штанга служит годами, не теряя своих свойств.

штанга служит годами, не теряя своих свойств. Лёгкость: алюминий значительно легче стали, но при этом достаточно прочен.

алюминий значительно легче стали, но при этом достаточно прочен. Ровное натяжение: жёсткая основа предотвращает провисание бумаги в центре рулона.

жёсткая основа предотвращает провисание бумаги в центре рулона. Универсальность: подходит для большинства стандартных фоновых систем.

Совместимость с аксессуарами

Держатели для фонов: Fotokvant RAC-BR KIT, Fotokvant RAC-BR-ST KIT.

Fotokvant RAC-BR KIT, Fotokvant RAC-BR-ST KIT. Подъёмники фонов: Falcon Eyes B-REEL и аналоги.

Falcon Eyes B-REEL и аналоги. Бумажные фоны: любые рулоны шириной до 2,7 м (Savage, Raylab, Fotokvant, Vibrantone).

любые рулоны шириной до 2,7 м (Savage, Raylab, Fotokvant, Vibrantone). Фонодержатели типа «ворота»: универсальные системы на двух стойках.

Сравнение с моделями

Manfrotto 047-2 (275 см, 50 мм): двухсекционная штанга , идеальна для стандартных фонов 2,7 м.

двухсекционная штанга , идеальна для стандартных фонов 2,7 м. Manfrotto 047 (270 см, 50 мм): аналогичная модель, но цельная

аналогичная модель, но цельная Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м): цельная труба для стандартных фонов

Уход и хранение