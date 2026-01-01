Manfrotto 047-2 штанга для фона 275 см

Manfrotto 047-2 – алюминиевая штанга-сердечник для бумажных фонов 275 см
Manfrotto 047-2 (артикул OLE-0629) – это алюминиевая двухсекционная штанга, которая используется в качестве жёсткой основы (сердечника) для рулонных бумажных фонов. Штанга вставляется внутрь картонной трубы рулона, обеспечивая дополнительную прочность и предотвращая деформацию фона при подвешивании и хранении.
Длина штанги – 275 см, что идеально подходит для стандартных рулонов шириной 2,7 м (наиболее популярный размер в профессиональных студиях). Диаметр – 50 мм, что соответствует стандартному размеру картонных труб большинства бумажных фонов.
Назначение и применение
- Усиление бумажных фонов: штанга предотвращает прогибание и деформацию рулона при подвешивании.
- Использование с фонодержателями: штанга вставляется в зажимы систем подъёма фонов (например, Fotokvant RAC-BR KIT, Falcon Eyes B-REEL).
- Установка широких фонов: подходит для рулонов шириной до 2,7 м, обеспечивая равномерное натяжение по всей длине.
- Замена картонной трубы: если оригинальная труба повреждена, штанга становится идеальной заменой.
Ключевые особенности
- Длина 275 см: идеально соответствует ширине стандартных студийных фонов (2,7 м).
- Диаметр 50 мм: подходит для большинства картонных труб бумажных рулонов.
- Алюминиевая конструкция: лёгкая, но при этом достаточно прочная, не деформируется под весом фона.
- Двухсекционная конструкция: облегчает хранение и транспортировку (секции соединяются в цельное полотно).
- Совместимость: работает со всеми стандартными системами крепления фонов (зажимы, держатели, подъёмники).
Технические характеристики
- Тип: алюминиевая штанга-сердечник для фонов
- Длина: 275 см
- Диаметр: 50 мм
- Количество секций: 2
- Материал: алюминий
- Совместимость: бумажные фоны шириной до 2,7 м
Как использовать штангу-сердечник
- Подготовка: при необходимости удлините штангу, соединив две секции (если они поставляются разъединёнными).
- Установка внутрь рулона: вставьте штангу в картонную трубу бумажного фона.
- Фиксация бумаги: с помощью липкой ленты закрепите край бумаги на сердечнике, чтобы она не скручивалась при разматывании.
- Монтаж: установите штангу с фоном в зажимы держателей или подъёмников.
- Натяжение: размотайте фон на нужную длину – сердечник обеспечит ровное натяжение без перекосов.
Преимущества использования алюминиевого сердечника
- Прочность: алюминий не гнётся под весом фона, в отличие от картонных труб.
- Долговечность: штанга служит годами, не теряя своих свойств.
- Лёгкость: алюминий значительно легче стали, но при этом достаточно прочен.
- Ровное натяжение: жёсткая основа предотвращает провисание бумаги в центре рулона.
- Универсальность: подходит для большинства стандартных фоновых систем.
Совместимость с аксессуарами
- Держатели для фонов: Fotokvant RAC-BR KIT, Fotokvant RAC-BR-ST KIT.
- Подъёмники фонов: Falcon Eyes B-REEL и аналоги.
- Бумажные фоны: любые рулоны шириной до 2,7 м (Savage, Raylab, Fotokvant, Vibrantone).
- Фонодержатели типа «ворота»: универсальные системы на двух стойках.
Сравнение с моделями
- Manfrotto 047-2 (275 см, 50 мм): двухсекционная штанга , идеальна для стандартных фонов 2,7 м.
- Manfrotto 047 (270 см, 50 мм): аналогичная модель, но цельная
- Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м): цельная труба для стандартных фонов
Уход и хранение
- Храните штангу в сухом месте, чтобы избежать коррозии (алюминий устойчив, но длительная влажность не рекомендуется).
- При необходимости очищайте алюминиевую поверхность сухой мягкой тканью.
- При хранении в разобранном виде убедитесь, что секции не деформируются под тяжестью других предметов.