Fotokvant V-16 перекладина 1,69 м разборная для установки фона

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Перекладина разборная Fotokvant V-16 для установки фона, длина - 1,69 м.
Разборная перекладина для установки студийных фонов. Удобна в транспортировке. Имеет стандартные отверстия для монтажа на стойки. Изготовлена из алюминиевого сплава. Длина - 1,69 м. Для крепления перекладин на стойку используется адаптер Fotokvant VAD-2, который приобретается отдельно.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Лампа галогенная FST ML-150W. Мощность 150 Вт. Цоколь E27.
Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.