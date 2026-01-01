Fotokvant V-16 перекладина 1,69 м разборная для установки фона

Артикул: DAN-4596

Перекладина разборная Fotokvant V-16 для установки фона, длина - 1,69 м.

Разборная перекладина для установки студийных фонов. Удобна в транспортировке. Имеет стандартные отверстия для монтажа на стойки. Изготовлена из алюминиевого сплава. Длина - 1,69 м. Для крепления перекладин на стойку используется адаптер Fotokvant VAD-2, который приобретается отдельно.

