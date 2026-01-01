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Kupo KS012 Swivel Steel U hook поворотный стальной U-образный крюк

Kupo KS012 Swivel Steel U hook поворотный стальной U-образный крюк

Kupo
Артикул: NVF-5549

Kupo KS012 Swivel Steel U hook – поворотный стальной U-образный крюк для крепления фонов. Крюк имеет палец для крепления в суиер-кламп.

Описание

Характеристики:

  • Оснащен шпилькой 5/8" (16 мм)
  • Совместим с трубами диаметром 2"
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 182 г

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