Kupo KS012 Swivel Steel U hook поворотный стальной U-образный крюк

Арт. MTG-1902

KUPO KCP-700BU Convi Clamp-Blue держатель-зажим. Зажим Super Convi из легкого алюминиевого сплава с деталями из нержавеющей стали, неподверженной коррозии, которые выдерживают нагрузку до 20 кг. Может быть надежно установлен на любой трубке диаметром от 12 до 51 мм и оборудован седлом KCP7SDL для установки на плоских поверхностях.