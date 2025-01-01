images
Kupo KCP-700BU Convi Clamp-Blue держатель-зажим
Kupo
Артикул: MTG-1902

KUPO KCP-700BU Convi Clamp-Blue держатель-зажим. Зажим Super Convi из легкого алюминиевого сплава с деталями из нержавеющей стали, неподверженной коррозии, которые выдерживают нагрузку до 20 кг. Может быть надежно установлен на любой трубке диаметром от 12 до 51 мм и оборудован седлом KCP7SDL для установки на плоских поверхностях.

Описание

Оснащен шестигранным приемным гнездом с фиксатором, позволяющим использовать огромный ассортимент адаптеров и аксессуаров (от простого "пальца" до шарнирного Max arm) для решения любых задач. С системой безопасности с пружинной блокировкой, гарантирующей, что аксессуар Convi не отделится от зажима, если фиксирующий винт неожиданно ослабнет. Упругая накладка из полиуретана также уменьшает поверхностное повреждение и увеличивает прочность захвата. 

Характеристики:

  • Вес 0,45 кг
  • Допустимая нагрузка 20 кг
  • KCP7SDL в комплекте
  • Цвет синий
  • Габаритные размеры 25 х 14 х 4,5 см
  • Вес брутто 0,5 кг

