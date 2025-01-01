Kupo KCP-700BU Convi Clamp-Blue держатель-зажим

Арт. OLE-2110

Зажим зеленого цвета из легкого алюминиевого сплава с деталями из нержавеющей стали выдерживает нагрузку до 20 кг. Оснащен шестигранной штативной втулкой для установки различных аксессуаров. Предназначен для установки на трубы от 5 до 51 мм. Оснащен площадкой для установки на плоские поверхности ( от 5 до 40 мм). Полиуретановая вставка улучшает качество захвата. С системой безопасности с пружинной блокировкой, гарантирующей, что зажим не отделится от студийного пальца, если фиксирующий винт неожиданно ослабнет.