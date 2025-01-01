Kupo KS012 Swivel Steel U hook – поворотный стальной U-образный крюк для крепления фонов. Крюк имеет палец для крепления в суиер-кламп.
KUPO KCP-700BU Convi Clamp-Blue держатель-зажим. Зажим Super Convi из легкого алюминиевого сплава с деталями из нержавеющей стали, неподверженной коррозии, которые выдерживают нагрузку до 20 кг. Может быть надежно установлен на любой трубке диаметром от 12 до 51 мм и оборудован седлом KCP7SDL для установки на плоских поверхностях.
Оснащен шестигранным приемным гнездом с фиксатором, позволяющим использовать огромный ассортимент адаптеров и аксессуаров (от простого "пальца" до шарнирного Max arm) для решения любых задач. С системой безопасности с пружинной блокировкой, гарантирующей, что аксессуар Convi не отделится от зажима, если фиксирующий винт неожиданно ослабнет. Упругая накладка из полиуретана также уменьшает поверхностное повреждение и увеличивает прочность захвата.
Характеристики:
Kupo KS-023 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud адаптер.
Круглая плоская площадка для установки головки или других аксессуаров с внутренней резьбой 3/8'' в зажим Convi Clamp или другое оборудование.
XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов.
Дисторшн грид для съемки искажений объективов. Размеры - 120x62см, толщина 0.7мм. Имеет магнитное основание. Не боится влаги и не мнется. Покрыт матовой ламинацией. В комплекте грид и магнитные наклейки для записи сопутствующей информации. Поставляется в прочном картонном тубусе.
KUPO KS-023H 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ hex stud адаптер
Круглая площадка для установки головки или других аксессуаров с внутренней резьбой 3/8'' -16 в зажим Convi Clamp.
Шестигранное основание защищает от прокручивания в зажиме. Адаптер оборудован тремя стопорными винтами, предотвращающими откручивание штативных головок и аксессуаров
Зажим зеленого цвета из легкого алюминиевого сплава с деталями из нержавеющей стали выдерживает нагрузку до 20 кг. Оснащен шестигранной штативной втулкой для установки различных аксессуаров. Предназначен для установки на трубы от 5 до 51 мм. Оснащен площадкой для установки на плоские поверхности ( от 5 до 40 мм). Полиуретановая вставка улучшает качество захвата. С системой безопасности с пружинной блокировкой, гарантирующей, что зажим не отделится от студийного пальца, если фиксирующий винт неожиданно ослабнет.
Зажим красного цвета из легкого алюминиевого сплава с деталями из нержавеющей стали выдерживает нагрузку до 20 кг. Оснащен шестигранной штативной втулкой для установки различных аксессуаров. Предназначен для установки на трубы от 5 до 51 мм. Оснащен площадкой для установки на плоские поверхности ( от 5 до 40 мм). Полиуретановая вставка улучшает качество захвата. С системой безопасности с пружинной блокировкой, гарантирующей, что зажим не отделится от студийного пальца, если фиксирующий винт неожиданно ослабнет.
