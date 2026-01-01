Характеристики:
- Вес 0,1 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-023H 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ hex stud адаптер
Круглая площадка для установки головки или других аксессуаров с внутренней резьбой 3/8'' -16 в зажим Convi Clamp.
Шестигранное основание защищает от прокручивания в зажиме. Адаптер оборудован тремя стопорными винтами, предотвращающими откручивание штативных головок и аксессуаров
Характеристики:
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