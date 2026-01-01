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Kupo KD-816B Square Clip black прищепка черная

Kupo KD-816B Square Clip black прищепка черная

Kupo
Артикул: OLE-1507

KUPO KD-816B Square Clip black прищепка черная

Удобный алюминиевый пружинный зажим черного цвета служит отличным решением для крепления аксессуаров и фонов, он легко прикрепляется к зажиму Convi (KCP-700) с адаптером 5/8 ”. Зажим оснащен резиновыми губками.




Описание

Характеристики:

  • Размер зажима 5,3 Х 9 см

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