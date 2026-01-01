Характеристики:
- Размер зажима 5,3 Х 9 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KD-816B Square Clip black прищепка черная
Удобный алюминиевый пружинный зажим черного цвета служит отличным решением для крепления аксессуаров и фонов, он
Характеристики:
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Переходник изготовлен из алюминия. Применяется для конвертации наружной резьбы 5/8" (16 мм) наверху стойки для осветительного оборудования, во внутреннюю резьбу 17 мм.
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Адаптер-тройник, приемная втулка 16 мм, 3 установочных штифта 16 мм, материал сталь. Вес 0,65 кг.