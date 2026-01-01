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Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку
Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку
Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку
Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку
Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку
Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку
Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку

Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку

Fotokvant
Артикул: MTG-2255

Fotokvant VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку. Комплект состоит из центрального крепления Fotokvant (2004-1) и Fotokvant V-07 перекладина-зажим 70 см для крепления фотофона. Комплект устанавливается на стандартную стойку.

Описание

Крепление по всей длине фона, позволяет избежать волнистости, которая возникает при креплении фона за две точки. Данный зажим может использоваться также, как отвес для фона. В качестве стойки рекомендуем Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см.

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Арт. OLE-0169
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Наличие
более 10 шт

Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

2 150 ₽
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