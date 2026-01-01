Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку

Крепление по всей длине фона, позволяет избежать волнистости, которая возникает при креплении фона за две точки. Данный зажим может использоваться также, как отвес для фона. В качестве стойки рекомендуем Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см.
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.