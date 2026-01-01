Fotokvant VAD-3 адаптер для крепления двух дополнительных перекладин на стойку

Falcon Eyes CB-BS386 – перекладина четырехсекционная. Длина 3,86 м. Изготовлена из алюминия.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Fotokvant VAD-3 для крепления двух дополнительных перекладин на стойку.
Металлический адаптер, позволяющий установить на стойку две перекладины, например, Fotokvant V-16. Может применяться для установки двух фонов. На стойке адаптер фиксируется двумя зажимными винтами, а на концах для установки перекладин предусмотрены два штыря с фиксаторами-барашками.
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Falcon Eyes CB-BS386 – перекладина четырехсекционная. Длина 3,86 м. Изготовлена из алюминия.
Переходник Falcon Eyes SMT 5814 для студийного оборудования.
Адаптер-переходник с двумя отверстиями для шпигота 5/8", резьбовым наконечником 1/4" с гайкой и фиксирующим винтом. Изготовлен из стали. Вес адаптера - 92 г, длина посадочного винта - 18 мм.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет черный.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.
Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.
Fujimi FJ SR-C3 – электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon. Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии. Удобен для работы фотографов, когда необходим контроль за скоростью затвора. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.
Phottix Varos Pro BG (87198) – держатель используется для установки тяжелых накамерных вспышек на студийные стойки или штативы с изменением угла наклона на 180 градусов. Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления зонтов среднего и большого диаметров. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 30. Вес - 0,4 кг.