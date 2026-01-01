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Fotokvant VAD-3 адаптер для крепления двух дополнительных перекладин на стойку
Fotokvant VAD-3 адаптер для крепления двух дополнительных перекладин на стойку
Fotokvant VAD-3 адаптер для крепления двух дополнительных перекладин на стойку
Fotokvant VAD-3 адаптер для крепления двух дополнительных перекладин на стойку

Fotokvant VAD-3 адаптер для крепления двух дополнительных перекладин на стойку

Fotokvant
Артикул: DAN-5852

Адаптер Fotokvant VAD-3 для крепления двух дополнительных перекладин на стойку.

Металлический адаптер, позволяющий установить на стойку две перекладины, например, Fotokvant V-16. Может применяться для установки двух фонов. На стойке адаптер фиксируется двумя зажимными винтами, а на концах для установки перекладин предусмотрены два штыря с фиксаторами-барашками.

Описание

Fotokvant VAD-3 адаптер для крепления двух дополнительных перекладин на стойку

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