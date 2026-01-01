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Fotokvant V-2117BG система установки фона типа ворота с фоном хромакей зеленого цвета

Fotokvant V-2117BG система установки фона типа ворота с фоном хромакей зеленого цвета

Fotokvant
Артикул: DAN-3355

Комплект Fotokvant V-2117 система установки фона типа ворота с фоном хромакей зеленого цвета.

Комплект для студийной съемки состоящий из ворот для легких фонов Fotokvant V-2117, размером 2,1х1,7 м и нетканого фона зеленого цвета Fotokvant BN-1621. Размер - 1,65х2,1 м.

Описание

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам.

Фон подходит для домашней студии и съемки на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Система установки фона типа ворота, состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и перекладины для установки фона до 1,65 метра. Система предназначена в первую очередь для студий на выезде, домашних студий и съемки видеоблогов. В сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

Комплектация

  • Система установки фона - 1 шт.
  • Фон хромакей зеленый - 1 шт.

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