Fotokvant MAC-11 удлинительный кабель 5 м для петличного микрофона

Адаптер Boya BY-CIP2 для смартфонов с разъема TRRS на TRS.
Адаптер позволяет подключить оборудование (микрофон) с контактом TRRS к стандартным устройствам, имеющим TRS-разъем.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Удлинительный кабель Fotokvant MAC-11 предназначен для петличного микрофона.
Папа–мама 3,5 мм. Длина – 5 м
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Адаптер Boya BY-CIP2 для смартфонов с разъема TRRS на TRS.
Адаптер позволяет подключить оборудование (микрофон) с контактом TRRS к стандартным устройствам, имеющим TRS-разъем.
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