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Fotokvant MAC-11 удлинительный кабель 5 м для петличного микрофона
Fotokvant MAC-11 удлинительный кабель 5 м для петличного микрофона
Fotokvant MAC-11 удлинительный кабель 5 м для петличного микрофона
Fotokvant MAC-11 удлинительный кабель 5 м для петличного микрофона
Fotokvant MAC-11 удлинительный кабель 5 м для петличного микрофона

Fotokvant MAC-11 удлинительный кабель 5 м для петличного микрофона

Fotokvant
Артикул: NVF-8051

Удлинительный кабель Fotokvant MAC-11 предназначен для петличного микрофона.

Папа–мама 3,5 мм. Длина – 5 м

Описание

Fotokvant MAC-11 удлинительный кабель 5 м для петличного микрофона

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