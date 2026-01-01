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Fotokvant RCL-S8 зажим мама 5/8 дюйма
Fotokvant RCL-S8 зажим мама 5/8 дюйма
Fotokvant RCL-S8 зажим мама 5/8 дюйма

Fotokvant RCL-S8 зажим мама 5/8 дюйма

Fotokvant
Артикул: DAN-3836
Пока нет отзывов

Зажим Fotokvant RCL-S8, мама 5/8 дюйма.

Металлический зажим с посадочным местом 5/8" (мама). Может закрепляться как на плоской поверхности (край стола), так и на всевозможных стойках и перекладинах. Внутренняя поверхность прижимной губки и зажимного винта имеет уплотняющее покрытие, обеспечивающее надежную фиксацию и препятствующее повреждению поверхности на которую устанавливается струбцина. Труба - 35 мм, максимальная ровная поверхность - 30 см, минимальная - 10 мм. Вес - 0,3 кг.

Описание

Fotokvant RCL-S8 зажим мама 5/8 дюйма

Отзывы о товаре

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