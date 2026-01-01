Fotokvant RCL-S8 зажим мама 5/8 дюйма

Комплект адаптеров Fotokvant FLH-KIT-02L 1/4-3/8-5/8".
Комплект для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы папа и мама, 1/4 и 3/8 дюйма на стандартный адаптер для студийного оборудования 5/8 дюйма (16 мм). Материал - латунь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зажим Fotokvant RCL-S8, мама 5/8 дюйма.
Металлический зажим с посадочным местом 5/8" (мама). Может закрепляться как на плоской поверхности (край стола), так и на всевозможных стойках и перекладинах. Внутренняя поверхность прижимной губки и зажимного винта имеет уплотняющее покрытие, обеспечивающее надежную фиксацию и препятствующее повреждению поверхности на которую устанавливается струбцина. Труба - 35 мм, максимальная ровная поверхность - 30 см, минимальная - 10 мм. Вес - 0,3 кг.
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Комплект адаптеров Fotokvant FLH-KIT-02L 1/4-3/8-5/8".
Комплект для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы папа и мама, 1/4 и 3/8 дюйма на стандартный адаптер для студийного оборудования 5/8 дюйма (16 мм). Материал - латунь.
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Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Grifon MBH-700 – пластина с адаптером.
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