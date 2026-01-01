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Fotokvant ST-B3 комплект для крепления 3 бумажных фонов
Fotokvant ST-B3 комплект для крепления 3 бумажных фонов
Fotokvant ST-B3 комплект для крепления 3 бумажных фонов

Fotokvant ST-B3 комплект для крепления 3 бумажных фонов

Fotokvant
Артикул: NVF-7279

Fotokvant ST-B3 – комплект для крепления трех бумажных фонов. Устанавливается на стену или потолок. В начале необходимо установить специальные кронштейны (3 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (9 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

Описание

Fotokvant ST-B3 комплект для крепления 3 бумажных фонов

Комплектация

  • Кронштейны – 2 шт.
  • Держатели (гантели) – 6 шт.
  • Цепь – 3 шт.
  • Грузики – 3 шт.

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