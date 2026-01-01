Fotokvant ST-B3 комплект для крепления 3 бумажных фонов

Артикул: NVF-7279

Fotokvant ST-B3 – комплект для крепления трех бумажных фонов. Устанавливается на стену или потолок. В начале необходимо установить специальные кронштейны (3 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (9 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.