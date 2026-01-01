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Fotokvant RAC-BPC пластиковая цепь для установки фона
Fotokvant RAC-BPC пластиковая цепь для установки фона
Fotokvant RAC-BPC пластиковая цепь для установки фона

Fotokvant RAC-BPC пластиковая цепь для установки фона

Fotokvant
Артикул: DAN-9633

Fotokvant RAC-BPC пластиковая цепь для установки фона. Цепь для систем крепления фонов на металлических кронштейнах. Длина 3,5 м. 

Описание

Рекомендована к использованию с кронштейнами Fotokvant.  Цвет цепи может меняться в зависимости от поставки. Выполнена из пластика. Устанавливается размыканием любого звена цепи. 

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