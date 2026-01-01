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Fotokvant NVF-7318 Double Brackets кронштейн для двух фонов

Fotokvant NVF-7318 Double Brackets кронштейн для двух фонов

Fotokvant
Артикул: NVF-7318

Fotokvant NVF-7318 Double Brackets – комплект черных стальных кронштейнов для крепления двух фона на стойки. Используется совместно с гантелями RAC-BR. Вес, кг – 2,05.

Описание

Fotokvant NVF-7318 Double Brackets кронштейн для двух фонов

Комплектация

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