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П-Фото (1202-0710) фон пластиковый 0,7х1,0 м черный

П-Фото (1202-0710) фон пластиковый 0,7х1,0 м черный

П-Фото
Артикул: FTR-808

Фон студийный П-Фото матовый пластиковый.

Цвет черный. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото (1202-0710) фон пластиковый 0,7х1,0 м черный

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