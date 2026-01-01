П-Фото (1202-0710) фон пластиковый 0,7х1,0 м черный

Арт. NVF-2165Fujimi FCL-C35 клипса для крепления студийного оборудования
Наличие
более 10 шт
Fujimi FCL-C35 – клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 100 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото матовый пластиковый.
Цвет черный. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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Fujimi FCL-C35 – клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 100 грамм.
Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.
Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.