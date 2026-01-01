Fotokvant BGA-K13 труба картонная транспортировочная для гелевых фильтров 135 см

Основные характеристики
- Длина трубы: 1,35 м.
- Внутренний диаметр: 51 мм.
- Внешний диаметр: 55 мм.
- Материал: картон
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BGA-K13 - труба для транспортировки гелевых фильтров.
Может быть использована для намотки студийных фонов
Изготовлена из картона. Длина 135 см., внутренний диаметр 51 мм, внешний 55 мм.
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Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
FST PRO-500 – лампа импульсная для студийной вспышки FST PRO-500 мощностью 500 Дж.