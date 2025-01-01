images
FST PRO-500 лампа импульсная

FST PRO-500 лампа импульсная

FST
Артикул: NVF-5793

FST PRO-500 – лампа импульсная для студийной вспышки FST PRO-500 мощностью 500 Дж. 

Описание

FST PRO-500 лампа импульсная

Комплектация

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE импульсная лампа
Арт. NVF-8932
Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE импульсная лампа
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек DE-600B, DE-900B, DPS-601, DPS-901.

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. 

2 790 ₽
В корзину
-30 %
Godox FT-GS300II лампа импульсная для GS300II
Арт. DAN-4223
Godox FT-GS300II лампа импульсная для GS300II
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Лампа импульсная Godox FT-GS300II для вспышки GS300II.

Импульсная лампа мощностью 300 Вт для вспышки GS300II.

-30 %2 790 ₽
1 950 ₽
В корзину
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа
Арт. DAN-8267
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm - филаментная лампочка формы груша с нитевидными светодиодами. Отличная замена галогену и лампам накаливания. Долгий срок службы. Хорошая цветопередача. Отсутствие нагрева. 

Патрон E27, мощность 6.5W, цветовая температура 4000К, световой поток 806 lm.

210 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная лампа
Арт. DAN-8391
Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная лампа
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 5 дн

Светодиодная лампа для студийных осветителей, 90 светодиодов, мощность 25 Вт, цоколь Е27, цветовая температура 5500 К, CRI 98.


-15 %2 290 ₽
1 940 ₽
В корзину
Fotokvant BGA-K13 труба картонная транспортировочная для гелевых фильтров 135 см
Fotokvant BGA-K13 труба картонная транспортировочная для гелевых фильтров 135 см
Fotokvant BGA-K13 труба картонная транспортировочная для гелевых фильтров 135 см
Арт. DAN-8594
Fotokvant BGA-K13 труба картонная транспортировочная для гелевых фильтров 135 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGA-K13 - труба для транспортировки гелевых фильтров.

Изготовлена из картона. Длина 135 см., внутренний диаметр 50 мм, внешний 56 мм.

360 ₽
В корзину
-18 %
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Арт. MTG-1379
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый.

Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.

-17.9 %5 530 ₽
4 540 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
Видеообзор &quot;Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set&quot;
Видеообзор "Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set"
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера