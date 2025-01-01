Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек DE-600B, DE-900B, DPS-601, DPS-901.
ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни.
FST PRO-500 – лампа импульсная для студийной вспышки FST PRO-500 мощностью 500 Дж.
Лампа импульсная Godox FT-GS300II для вспышки GS300II.
Импульсная лампа мощностью 300 Вт для вспышки GS300II.
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm - филаментная лампочка формы груша с нитевидными светодиодами. Отличная замена галогену и лампам накаливания. Долгий срок службы. Хорошая цветопередача. Отсутствие нагрева.
Патрон E27, мощность 6.5W, цветовая температура 4000К, световой поток 806 lm.
Светодиодная лампа для студийных осветителей, 90 светодиодов, мощность 25 Вт, цоколь Е27, цветовая температура 5500 К, CRI 98.
Fotokvant BGA-K13 - труба для транспортировки гелевых фильтров.
Изготовлена из картона. Длина 135 см., внутренний диаметр 50 мм, внешний 56 мм.
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.
