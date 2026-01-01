images
Fotokvant BGA-D1.3-50 труба дюралевая 50 для упаковки фолиевых фильтров 1,35 м

Fotokvant BGA-D1.3-50 труба дюралевая 50 для упаковки фолиевых фильтров 1,35 м

Fotokvant
Артикул: DAN-2768

Дюралевая труба Fotokvant BGA-D1.3 для хранения и транспортировки фолиевых фильтров, длиной 1,35м.

Труба предназначена для безопасной перевозки и хранения фолиевых фильтров. Позволяет обходится без дорогостоящей жесткой упаковки при пересылке транспортной компанией.

Может быть использована, как держатель фонов до 1,35м шириной. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Внутренний диаметр - 47 мм.

Описание

Основные характеристики

  • Длина трубы: 1,35 м.
  • Внутренний диаметр: 47 мм.
  • Внешний диаметр: 50 мм.
  • Материал: Дюралюминий (алюминиевый сплав)

Для чего используется

Эта труба выполняет три ключевые функции:

  • Безопасная перевозка и хранение фолиевых фильтров: Позволяет обходится без дорогостоящей жесткой упаковки при пересылке транспортной компанией.
  • Армирование бумажных фонов: Она вставляется внутрь картонной трубы рулонного бумажного фона, предотвращая его изгибание и провисание под собственным весом.
  • Основа для тканевых фонов: Труба служит жесткой перекладиной для намотки и хранения тканевых фонов шириной до 1,35м. Это позволяет использовать их совместно с системами подвеса, предназначенными для рулонных фонов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James 653 LO Sodium фолиевый фильтр цвет темная горчица
Арт. NVF-8218
Chris James 653 LO Sodium фолиевый фильтр цвет темная горчица
Наличие
в наличии 1-3 шт

Chris James LO Sodium 653 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – темная горчица. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 100 Spring Yellow фолиевый фильтр весенний желтый
Арт. NVF-8516
Chris James 100 Spring Yellow фолиевый фильтр весенний желтый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Chris James Spring Yellow 100 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лимонно-желтый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 052 Light Lavender фолиевый фильтр
Арт. DAN-5878
Chris James 052 Light Lavender фолиевый фильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Chris James 052 Light Lavender.

Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters широко применяется в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Фильтры поставляются в рулонах. Размер рулона - 1,22 x 7,62 м. Цена указана за один погонный метр. Цвет - светло-лавандовый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

2 870 ₽
В корзину
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Арт. DAN-3768
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Наличие
более 10 шт

Резиновая ручка Fotokvant RH-25 для системных труб с посадкой 25 мм.

Полезный аксессуар, облегчающий работу с системными трубами. Ручка изготовлена из качественной резины, подходит для труб диаметром 25 мм. Длина - 115 мм.

280 ₽
В корзину
Chris James 651 HI Sodium фолиевый фильтр цвет спелого абрикоса
Арт. NVF-8216
Chris James 651 HI Sodium фолиевый фильтр цвет спелого абрикоса
Наличие
в наличии 4-10 шт

Chris James HI Sodium 651 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – спелого абрикоса. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 778 Millenium Gold фолиевый фильтр богатый янтарь
Chris James 778 Millenium Gold фолиевый фильтр богатый янтарь
Chris James 778 Millenium Gold фолиевый фильтр богатый янтарь
Арт. DAN-1065
Chris James 778 Millenium Gold фолиевый фильтр богатый янтарь
Наличие
в наличии 4-10 шт

Chris James Millenium Gold 778 - фолиевый фильтр богатый янтарь.

Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Цвет - богатый янтарь.

2 870 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-40200 соты для софтбокса 40х200 см
Fotokvant GRID-40200 соты для софтбокса 40х200 см
Fotokvant GRID-40200 соты для софтбокса 40х200 см
Арт. DAN-3407
Fotokvant GRID-40200 соты для софтбокса 40х200 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Соты Fotokvant GRID-40200 для софтбокса размером 40х200 см.

Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-40200BW.

2 480 ₽
В корзину

Видео

Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Цикл видеоуроков про фотографию. Ведет Ю.Храмов. Вступление
Цикл видеоуроков про фотографию. Ведет Ю.Храмов. Вступление
Марк Рибу
Марк Рибу
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.