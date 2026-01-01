Fotokvant BGA-D1.3-50 труба дюралевая 50 для упаковки фолиевых фильтров 1,35 м

Основные характеристики
- Длина трубы: 1,35 м.
- Внутренний диаметр: 47 мм.
- Внешний диаметр: 50 мм.
- Материал: Дюралюминий (алюминиевый сплав)
Для чего используется
Эта труба выполняет три ключевые функции:
- Безопасная перевозка и хранение фолиевых фильтров: Позволяет обходится без дорогостоящей жесткой упаковки при пересылке транспортной компанией.
- Армирование бумажных фонов: Она вставляется внутрь картонной трубы рулонного бумажного фона, предотвращая его изгибание и провисание под собственным весом.
- Основа для тканевых фонов: Труба служит жесткой перекладиной для намотки и хранения тканевых фонов шириной до 1,35м. Это позволяет использовать их совместно с системами подвеса, предназначенными для рулонных фонов.