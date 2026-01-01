Резиновая ручка Fotokvant RH-25 для системных труб с посадкой 25 мм.
Полезный аксессуар, облегчающий работу с системными трубами. Ручка изготовлена из качественной резины, подходит для труб диаметром 25 мм. Длина - 115 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-116 Baby receiver (16mm) w/ 1/4"-20 thread адаптер
Втулка Baby receiver (16мм) с внешней резьбой 1/4"-20
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Резиновая ручка Fotokvant RH-25 для системных труб с посадкой 25 мм.
Полезный аксессуар, облегчающий работу с системными трубами. Ручка изготовлена из качественной резины, подходит для труб диаметром 25 мм. Длина - 115 мм.
E-IMAGE C Stand boom 1/4"&3/8" treads 120 cm кронштейн удлинительный.
Удлинительная трубка Ø16 мм обычно используется вместе с головками Grip Head, разработана для установки аксессуаров,
Оснащен стандартными цапфами 5/8"(16 мм) с обеих сторон. С резьбами 1/4'-20 и 3/8"-16
Дюралевая труба Fotokvant BGA-D1.3 для хранения и транспортировки фолиевых фильтров, длиной 1,35м.
Труба предназначена для безопасной перевозки и хранения фолиевых фильтров. Позволяет обходится без дорогостоящей жесткой упаковки при пересылке транспортной компанией.
Может быть использована, как держатель фонов до 1,35м шириной. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Внутренний диаметр - 47 мм.
KUPO KS-117 Baby receiver (16mm) w/ 1/4"-20F thread адаптер
Переходник для студийного пальца (16мм) с внутренней резьбой 1/4"-20