Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона

Арт. DAN-3892

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Крепление Fotokvant RCL-S11 для легких камер с шаровой головой на трубу от 15 до 25 мм. Крепление дает возможность установить небольшую камеру или другое нетяжелое оборудование на трубу (или ветку дерева) подходящего диаметра ( от 15 мм до 25 мм). Крепление изготовлено из металла и технополимера. Для предотвращения прокручивания на зажимных губках предусмотрены резиновые вставки. Установочный болт с резьбой 1/4". Держатель устройств имеет поворотный механизм с быстрой фиксацией с шагом 28 градусов и наклоном головки на +/- 90 градусов.