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Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона
Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона
Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона
Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона
Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона
Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона
Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона
Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона
Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона
Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона

Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона

Godox
Артикул: DAN-8795

Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона шириной 60–85 мм, регулируемая лапка с фиксатором, вертикальная и горизонтальная ориентация камеры, три отверстия с резьбой 1/4”, дополнительное крепление «башмак».

Описание

Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона

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