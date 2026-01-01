Godox MTH03 держатель для осветителя и смартфона

Алюминиевый универсальный держатель для смартфона. Предназначен для установки на штативы, держатели и площадки или крепление формата GoPro/
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона шириной 60–85 мм, регулируемая лапка с фиксатором, вертикальная и горизонтальная ориентация камеры, три отверстия с резьбой 1/4”, дополнительное крепление «башмак».
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Алюминиевый универсальный держатель для смартфона. Предназначен для установки на штативы, держатели и площадки или крепление формата GoPro/
Fujimi FLBH-S – шаровая штативная голова высочайшего качества, выполненна в анодированном алюминии. Эргономичная рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика. Прецизионная обработка стального шара, гарантирует плавность и мягкость хода. Предназначена для установки камер весом до 1,5 килограмм.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
Настольный штатив Godox MT01 для оборудования с максимальным весом 2,5 кг.
Штатив предназначен для установки небольших фото- и видеокамер, видеосвета или вспышек при помощи стандартного крепления 1/4". Имеет пять степеней выдвижения ног.
Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.
Fotokvant RCL-S9 – портативный пластиковый зажим с шаровой головой, с помощью которого можно укрепить оборудование за край стола, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика, винт – металлический.
Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Крепление Fotokvant RCL-S11 для легких камер с шаровой головой на трубу от 15 до 25 мм. Крепление дает возможность установить небольшую камеру или другое нетяжелое оборудование на трубу (или ветку дерева) подходящего диаметра ( от 15 мм до 25 мм). Крепление изготовлено из металла и технополимера. Для предотвращения прокручивания на зажимных губках предусмотрены резиновые вставки. Установочный болт с резьбой 1/4". Держатель устройств имеет поворотный механизм с быстрой фиксацией с шагом 28 градусов и наклоном головки на +/- 90 градусов.