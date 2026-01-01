Kupo MH-004 держатель для смартфона

Алюминиевый универсальный держатель для смартфона.
Предназначен для установки на штативы, держатели и площадки или крепление формата GoPro.
Оснащен внутренней резьбой 1/4" снизу и на задней части зажима для установки телефона на различные приспособления для портретного и пейзажного режима.
В комплект входит адаптер GoPro для легкого присоединения телефона к любому оборудованию GoProю
Совместим с телефонами 2,3'- 3.55".
Пружинный механизм фиксации с 3-мя алюминиевыми болтами и эргономичным винтом с накатной головкой.
Характеристики:
- Вес 65 г
- Ширина 25 мм
- Захват 58 - 90 мм