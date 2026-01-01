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Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив
Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив
Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив
Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив
Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив
Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив

Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив

Fotokvant
Артикул: DAN-9469

Fotokvant Selens ST-01 крепление для ноутбука на штатив. Вес -1,5 кг.

Описание

Fotokvant ST-01 – металлическое крепление для ноутбука на стойку или штатив

Fotokvant Selens ST-01 (артикул DAN-9469) – это прочное металлическое крепление для установки ноутбука на стандартную стойку, штатив или другую опору. Крепление позволяет организовать удобное рабочее место для фотографа, видеографа или звукорежиссёра, освобождая поверхность стола и обеспечивая комфортный доступ к экрану.

Конструкция обеспечивает надёжную фиксацию ноутбука, предотвращая его соскальзывание. Крепление подходит для большинства моделей ноутбуков с диагональю экрана до 17 дюймов. Вес крепления составляет 1.5 кг, а прочная металлическая конструкция гарантирует долговечность и стабильность при интенсивной эксплуатации.

Назначение и применение

  • Установка ноутбука на стойку: для организации рабочего места в студии или на выезде.
  • Просмотр материала: для удобного размещения экрана при тетеринге и постобработке.
  • Студийная работа: для освобождения поверхности стола.
  • Выездные съёмки: для компактной организации рабочего пространства.

Ключевые особенности

  • Надёжная фиксация: предотвращает соскальзывание ноутбука.
  • Металлическая конструкция: прочная и долговечная.
  • Вес 1.5 кг: устойчивое крепление для тяжёлых ноутбуков.
  • Регулировка угла: настройка наклона для комфортного просмотра.
  • Универсальность: подходит для большинства ноутбуков (до 17").

Технические характеристики

  • Тип: крепление для ноутбука на стойку
  • Бренд: Fotokvant (Selens)
  • Модель: ST-01
  • Вес: 1.5 кг
  • Материал: металл
  • Совместимость: ноутбуки до 17"
  • Крепление: стандартная стойка или штатив

Как использовать крепление

  1. Установка на стойку: закрепите крепление на стойке или штативе.
  2. Размещение ноутбука: установите ноутбук на крепление и зафиксируйте его.
  3. Регулировка угла: отрегулируйте угол наклона для комфортного просмотра.
  4. Съёмка и работа: используйте для удобной работы с ноутбуком в студии или на выезде.

Преимущества использования

  • Удобство: освобождает поверхность стола.
  • Надёжность: прочная металлическая конструкция.
  • Универсальность: подходит для различных моделей ноутбуков.
  • Мобильность: легко устанавливается и снимается.

Совместимость с оборудованием

  • Стойки: стандартные студийные стойки.
  • Штативы: с соответствующим креплением.
  • Ноутбуки: большинство моделей с диагональю до 17".

Рекомендуемый аксессуар

Для удобства работы рекомендуется использовать Fotokvant SDL290B Selens – площадку для мыши, которая крепится к этому креплению и позволяет комфортно работать с манипулятором.

Уход и хранение

  • Храните крепление в сухом месте, защищённом от pыли и влаги.
  • При загрязнении протирайте металлические поверхности мягкой сухой тканью.
  • Периодически проверяйте надёжность затяжки креплений.

Комплектация

В стандартную поставку входит металлическое крепление Fotokvant ST-01 – 1 шт.

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