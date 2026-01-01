Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив

Описание

Fotokvant ST-01 – металлическое крепление для ноутбука на стойку или штатив

Fotokvant Selens ST-01 (артикул DAN-9469) – это прочное металлическое крепление для установки ноутбука на стандартную стойку, штатив или другую опору. Крепление позволяет организовать удобное рабочее место для фотографа, видеографа или звукорежиссёра, освобождая поверхность стола и обеспечивая комфортный доступ к экрану.

Конструкция обеспечивает надёжную фиксацию ноутбука, предотвращая его соскальзывание. Крепление подходит для большинства моделей ноутбуков с диагональю экрана до 17 дюймов. Вес крепления составляет 1.5 кг, а прочная металлическая конструкция гарантирует долговечность и стабильность при интенсивной эксплуатации.

Назначение и применение

Установка ноутбука на стойку: для организации рабочего места в студии или на выезде.

для организации рабочего места в студии или на выезде. Просмотр материала: для удобного размещения экрана при тетеринге и постобработке.

для удобного размещения экрана при тетеринге и постобработке. Студийная работа: для освобождения поверхности стола.

для освобождения поверхности стола. Выездные съёмки: для компактной организации рабочего пространства.

Ключевые особенности

Надёжная фиксация: предотвращает соскальзывание ноутбука.

предотвращает соскальзывание ноутбука. Металлическая конструкция: прочная и долговечная.

прочная и долговечная. Вес 1.5 кг: устойчивое крепление для тяжёлых ноутбуков.

устойчивое крепление для тяжёлых ноутбуков. Регулировка угла: настройка наклона для комфортного просмотра.

настройка наклона для комфортного просмотра. Универсальность: подходит для большинства ноутбуков (до 17").

Технические характеристики

Тип: крепление для ноутбука на стойку

крепление для ноутбука на стойку Бренд: Fotokvant (Selens)

Fotokvant (Selens) Модель: ST-01

ST-01 Вес: 1.5 кг

1.5 кг Материал: металл

металл Совместимость: ноутбуки до 17"

ноутбуки до 17" Крепление: стандартная стойка или штатив

Как использовать крепление

Установка на стойку: закрепите крепление на стойке или штативе. Размещение ноутбука: установите ноутбук на крепление и зафиксируйте его. Регулировка угла: отрегулируйте угол наклона для комфортного просмотра. Съёмка и работа: используйте для удобной работы с ноутбуком в студии или на выезде.

Преимущества использования

Удобство: освобождает поверхность стола.

освобождает поверхность стола. Надёжность: прочная металлическая конструкция.

прочная металлическая конструкция. Универсальность: подходит для различных моделей ноутбуков.

подходит для различных моделей ноутбуков. Мобильность: легко устанавливается и снимается.

Совместимость с оборудованием

Стойки: стандартные студийные стойки.

стандартные студийные стойки. Штативы: с соответствующим креплением.

с соответствующим креплением. Ноутбуки: большинство моделей с диагональю до 17".

Рекомендуемый аксессуар

Для удобства работы рекомендуется использовать Fotokvant SDL290B Selens – площадку для мыши, которая крепится к этому креплению и позволяет комфортно работать с манипулятором.

Уход и хранение