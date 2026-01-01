Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив

Fotokvant ST-01 – металлическое крепление для ноутбука на стойку или штатив
Fotokvant Selens ST-01 (артикул DAN-9469) – это прочное металлическое крепление для установки ноутбука на стандартную стойку, штатив или другую опору. Крепление позволяет организовать удобное рабочее место для фотографа, видеографа или звукорежиссёра, освобождая поверхность стола и обеспечивая комфортный доступ к экрану.
Конструкция обеспечивает надёжную фиксацию ноутбука, предотвращая его соскальзывание. Крепление подходит для большинства моделей ноутбуков с диагональю экрана до 17 дюймов. Вес крепления составляет 1.5 кг, а прочная металлическая конструкция гарантирует долговечность и стабильность при интенсивной эксплуатации.
Назначение и применение
- Установка ноутбука на стойку: для организации рабочего места в студии или на выезде.
- Просмотр материала: для удобного размещения экрана при тетеринге и постобработке.
- Студийная работа: для освобождения поверхности стола.
- Выездные съёмки: для компактной организации рабочего пространства.
Ключевые особенности
- Надёжная фиксация: предотвращает соскальзывание ноутбука.
- Металлическая конструкция: прочная и долговечная.
- Вес 1.5 кг: устойчивое крепление для тяжёлых ноутбуков.
- Регулировка угла: настройка наклона для комфортного просмотра.
- Универсальность: подходит для большинства ноутбуков (до 17").
Технические характеристики
- Тип: крепление для ноутбука на стойку
- Бренд: Fotokvant (Selens)
- Модель: ST-01
- Вес: 1.5 кг
- Материал: металл
- Совместимость: ноутбуки до 17"
- Крепление: стандартная стойка или штатив
Как использовать крепление
- Установка на стойку: закрепите крепление на стойке или штативе.
- Размещение ноутбука: установите ноутбук на крепление и зафиксируйте его.
- Регулировка угла: отрегулируйте угол наклона для комфортного просмотра.
- Съёмка и работа: используйте для удобной работы с ноутбуком в студии или на выезде.
Преимущества использования
- Удобство: освобождает поверхность стола.
- Надёжность: прочная металлическая конструкция.
- Универсальность: подходит для различных моделей ноутбуков.
- Мобильность: легко устанавливается и снимается.
Совместимость с оборудованием
- Стойки: стандартные студийные стойки.
- Штативы: с соответствующим креплением.
- Ноутбуки: большинство моделей с диагональю до 17".
Рекомендуемый аксессуар
Для удобства работы рекомендуется использовать Fotokvant SDL290B Selens – площадку для мыши, которая крепится к этому креплению и позволяет комфортно работать с манипулятором.
Уход и хранение
- Храните крепление в сухом месте, защищённом от pыли и влаги.
- При загрязнении протирайте металлические поверхности мягкой сухой тканью.
- Периодически проверяйте надёжность затяжки креплений.