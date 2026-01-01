-6 %
Арт. DAN-9469Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на штатив
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 4 ч
Fotokvant Selens ST-01 крепление для ноутбука на штатив. Вес -1,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant SDL290B Selens площадка для мыши к креплению ноутбука Fotokvant ST-01 Selens. Используется совместно с Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на стойку или штатив. Размеры 22х16 см. Вес 590 гр.
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Fotokvant Selens ST-01 крепление для ноутбука на штатив. Вес -1,5 кг.