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Fotokvant SDL290B Selens площадка для мыши к креплению ноутбука Fotokvant ST-01 Selens
Fotokvant SDL290B Selens площадка для мыши к креплению ноутбука Fotokvant ST-01 Selens
Fotokvant SDL290B Selens площадка для мыши к креплению ноутбука Fotokvant ST-01 Selens
Fotokvant SDL290B Selens площадка для мыши к креплению ноутбука Fotokvant ST-01 Selens

Fotokvant SDL290B Selens площадка для мыши к креплению ноутбука Fotokvant ST-01 Selens

Fotokvant
Артикул: MTG-3361

Fotokvant SDL290B Selens площадка для мыши к креплению ноутбука Fotokvant ST-01 Selens. Используется совместно с Fotokvant ST-01 Selens металлическое крепление для ноутбука на стойку или штатив. Размеры 22х16 см. Вес 590 гр. 

Описание

Fotokvant SDL290B Selens площадка для мыши к креплению ноутбука Fotokvant ST-01 Selens

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