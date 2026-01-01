Manfrotto 155RC TILT-TOP HEAD WITH QUICK PLATE шаровая голова с быстросъемной площадкой

Tether Tools CUC15-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB-C на USB-C.
Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 155RC TILT-TOP HEAD WITH QUICK PLATE – адаптер со штативной головой, оснащенной площадкой.
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Tether Tools CUC15-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB-C на USB-C.
Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
Kupo Background baby hook KP-KS05 – надежный крюк для фонов.
С черным антибликовым покрытием Kupo KP-KS05 Background Baby Hook для установки комплекта держателей для бумажного фона с системой скручивания на стандартные стойки. Он крепится к верхнему колену стойки через 16 мм (5/8”) штифт. Кроме того крючок совместим с трубками размером 19-25 мм, используемыми как ось при установке рулона бумажного фона. Комплект из 2-х штук.
Manfrotto 035 – суперкламп предназначена для установки оборудования на плоские поверхности или трубы диаметром от 13 до 55 мм. Максимально допустимая нагрузка – 15 кг.
Фон бумажный Savage (82-12) Tangelo известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 3,2х7. Вес - 13,3 кг.