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Manfrotto 155RC TILT-TOP HEAD WITH QUICK PLATE шаровая голова с быстросъемной площадкой

Manfrotto 155RC TILT-TOP HEAD WITH QUICK PLATE шаровая голова с быстросъемной площадкой

Manfrotto
Артикул: NVF-2628

Manfrotto 155RC TILT-TOP HEAD WITH QUICK PLATE – адаптер со штативной головой, оснащенной площадкой.

Описание

Manfrotto 155RC TILT-TOP HEAD WITH QUICK PLATE шаровая голова с быстросъемной площадкой

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