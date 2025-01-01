Grifon CLD-35 – металлический двойной зажим.
Используется для монтажа различного студийного оборудования диаметром от 10 до 35 мм перпендикулярно друг к другу. Вес - 0,4 кг.
Grifon MBH-700 – пластина с адаптером.
Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет внутреннюю резьбу 1/4 дюйма. Вес - 0,25 кг.
GreenBean PowerArm PA-099 – шарнирный держатель для установки осветительных приборов, отражателей и другого студийного оборудования весом до 3 кг (на максимальном плече). Можно использовать в качестве составляющей части сборной конструкции из зажимов и держателей. Состоит из трех секций спаренных трубок, которые фиксируются винтовыми зажимами через трубчатое соединение. Диаметр трубок – 13 мм, длина каждой секции – 290 мм.
Grifon CL-35H – крепление-зажим с крюком для груза.
Используется для монтажа студийного оборудования на круглых поверхностях диаметром до 38 мм. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 0,35 кг.
Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp - держатель на окно автомобиля для фото- и видеосъемки.
Зажим легко устанавливается на стекло окна автомобиля с помощью завинчивающейся рукоятки. Прижимные губки имеют резиновое покрытие, что защищает стекло от царапин.
Сверху держатель имеет штифт с резьбой 3/8'', к которому крепится оборудование. Вес - 180 грамм.
Зажим Fotokvant RCL-S8, мама 5/8 дюйма.
Металлический зажим с посадочным местом 5/8" (мама). Может закрепляться как на плоской поверхности (край стола), так и на всевозможных стойках и перекладинах. Внутренняя поверхность прижимной губки и зажимного винта имеет уплотняющее покрытие, обеспечивающее надежную фиксацию и препятствующее повреждению поверхности на которую устанавливается струбцина. Труба - 35 мм, максимальная ровная поверхность - 30 см, минимальная - 10 мм. Вес - 0,3 кг.
