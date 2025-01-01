Avenger F300 кронштейн настенный/потолочный

Kupo 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp – штифт 5/8 дюйма (16 мм) для крепежной головки-зажима, длина 108 мм.
Avenger F300 – кронштейн для крепления на стену или потолок. Освобождает площадь пола и дает возможность установки студийного оборудования. Имеет крепление диаметром 1 и 1/8 дюйма (28 мм).
Kupo 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp – штифт 5/8 дюйма (16 мм) для крепежной головки-зажима, длина 108 мм.
Kupo KS-048 Junior Wall Plate - крепежная панель размером 5х9 см.
Панель имеет восемь крепежных отверстий для крепежа что дает возможность закреплять ее где угодно. Она снабжена штифтом длиной 4" с крепежным отверстием Вaby receiver 1/8" для установки крупных осветительных приборов.
Kupo 543M Master Cine Stand - стойка для кинооборудования серебристого цвета.
Стойка изготовлена из стали и имеет 3 колена, 4 секции. Диаметр - 45, 40 и 35 мм. Диаметр ножек - 25х25 мм.
Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 40 кг. Высота варьирует от 145 до 420 см. Цвет - серебро.
Втулочный адаптер Avenger E300.
Manfrotto 620-12 переходник-адаптер со штифта 28 мм на внешнюю резьбу M12.
Материал - сталь. Масса - 300 г.
