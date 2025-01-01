images
Avenger F300 кронштейн настенный/потолочный

Avenger
Артикул: OLE-0463

Avenger F300 – кронштейн для крепления на стену или потолок. Освобождает площадь пола и дает возможность установки студийного оборудования. Имеет крепление диаметром 1 и 1/8 дюйма (28 мм).

Описание

С этим товаром покупают

Kupo KS091 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp штифт 5/8" для крепежной головки
Арт. OLE-0682
Kupo KS091 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp штифт 5/8" для крепежной головки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp – штифт 5/8 дюйма (16 мм) для крепежной головки-зажима, длина 108 мм.

1 460 ₽
В корзину
Kupo KS-048 Junior Wall Plate крепежная панель
Арт. NVF-9454
Kupo KS-048 Junior Wall Plate крепежная панель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Kupo KS-048 Junior Wall Plate - крепежная панель размером 5х9 см.

Панель имеет восемь крепежных отверстий для крепежа что дает возможность закреплять ее где угодно. Она снабжена штифтом длиной 4" с крепежным отверстием Вaby receiver 1/8" для установки крупных осветительных приборов.

3 370 ₽
В корзину
Kupo 543M Master Cine Stand стойка для кинооборудования
Арт. NVF-9688
Kupo 543M Master Cine Stand стойка для кинооборудования
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo 543M Master Cine Stand - стойка для кинооборудования серебристого цвета.

Стойка изготовлена из стали и имеет 3 колена, 4 секции. Диаметр - 45, 40 и 35 мм. Диаметр ножек - 25х25 мм.

Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 40 кг. Высота варьирует от 145 до 420 см. Цвет - серебро.

34 700 ₽
В корзину
Avenger E300 штифт-адаптер 5/8" папа и 1/4" мама 27 и 63 мм
Арт. DAN-1892
Avenger E300 штифт-адаптер 5/8" папа и 1/4" мама 27 и 63 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Втулочный адаптер Avenger E300.

1 790 ₽
В корзину
Manfrotto 620-12 переходник с штифта 28 мм на резьбу М12 с гайкой-барашком
Арт. DAN-2014
Manfrotto 620-12 переходник с штифта 28 мм на резьбу М12 с гайкой-барашком
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 620-12 переходник-адаптер со штифта 28 мм на внешнюю резьбу M12.

Материал - сталь. Масса - 300 г.

4 990 ₽
В корзину

