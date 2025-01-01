Avenger F300 кронштейн настенный/потолочный

Арт. NVF-9688

Kupo 543M Master Cine Stand - стойка для кинооборудования серебристого цвета.

Стойка изготовлена из стали и имеет 3 колена, 4 секции. Диаметр - 45, 40 и 35 мм. Диаметр ножек - 25х25 мм.

Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 40 кг. Высота варьирует от 145 до 420 см. Цвет - серебро.