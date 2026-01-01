Fotokvant RCL-S14 суперкламп струбцина-зажим универсальный

Гайка Fotokvant FLH-84, 3/8 дюйма. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 3/8". Ну, вы же знаете как они теряются...
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Малая Семеновская 3с6
Суперкламп струбцина-зажим Fotokvant RCL-S14 - это универсальный держатель-зажим для установки оборудования, захваты которого гарантируют прочность охвата на любой поверхности и имееют резиновые насадки, которые также предотвращают повреждение поверхностей. Так же присутствует крепежная резьба 1/4'' и 3/8'', что прекрасно подходит для установки фото- и видеокамер, монитора и других аксессуаров.
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Гайка Fotokvant FLH-84, 3/8 дюйма. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 3/8". Ну, вы же знаете как они теряются...
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Фолиевый фильтр Eighth White Diffusion 252 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра более 85%, поглощение менее 1/4 стопа. Цена указана за один погонный метр.
Kupo Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL – универсальный зажим супер-кламп. Устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг. Размеры, см – 11,96x8,66x5,61, диаметр зажима, мм – 50– 51. Вес, г – 449.
Falcon Eyes SP-B4M8M – для установки осветительных голов на нестандартные штативы. Может использоваться для других целей. Винты на 1/4" и 3/8".
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.