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Fotokvant RCL-S14 суперкламп струбцина-зажим универсальный
Fotokvant RCL-S14 суперкламп струбцина-зажим универсальный
Fotokvant RCL-S14 суперкламп струбцина-зажим универсальный

Fotokvant RCL-S14 суперкламп струбцина-зажим универсальный

Fotokvant
Артикул: DAN-9266

Суперкламп струбцина-зажим Fotokvant RCL-S14 - это универсальный держатель-зажим для установки оборудования, захваты которого гарантируют прочность охвата на любой поверхности и имееют резиновые насадки, которые также предотвращают повреждение поверхностей. Так же присутствует крепежная резьба 1/4'' и 3/8'', что прекрасно подходит для установки фото- и видеокамер, монитора и других аксессуаров.

Описание

Fotokvant RCL-S14 суперкламп струбцина-зажим универсальный

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