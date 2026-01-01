Fotokvant RCL-S14 суперкламп струбцина-зажим универсальный

Артикул: DAN-9266

Суперкламп струбцина-зажим Fotokvant RCL-S14 - это универсальный держатель-зажим для установки оборудования, захваты которого гарантируют прочность охвата на любой поверхности и имееют резиновые насадки, которые также предотвращают повреждение поверхностей. Так же присутствует крепежная резьба 1/4'' и 3/8'', что прекрасно подходит для установки фото- и видеокамер, монитора и других аксессуаров.

