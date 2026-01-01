Fotokvant RCL-S10 зажим двойной 35 мм

Описание

Fotokvant RCL-S10 – двойной зажим для студийного оборудования

Fotokvant RCL-S10 (артикул NVF-9565) – это универсальный двойной зажим, предназначенный для надёжного крепления студийного оборудования, штанг, перекладин и аксессуаров к стойкам, трубам и другим конструкциям. Модель позволяет одновременно фиксировать два элемента, что делает её незаменимой при сборке сложных студийных систем.

Двойной зажим изготовлен из прочного металла, что обеспечивает долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Он подходит для использования в фото- и видеостудиях, на выездных съёмках и в театральных постановках. Благодаря регулируемым креплениям, зажим совместим с трубами различного диаметра.

Назначение и применение

Крепление перекладин и штанг: для установки фонов, отражателей и осветительных приборов.

для установки фонов, отражателей и осветительных приборов. Сборка студийных конструкций: для соединения элементов каркаса.

для соединения элементов каркаса. Фиксация оборудования: для надёжного закрепления аксессуаров на стойках.

для надёжного закрепления аксессуаров на стойках. Выездные съёмки: для быстрой сборки и разборки конструкций.

Ключевые особенности

Двойной зажим: позволяет фиксировать два элемента одновременно.

позволяет фиксировать два элемента одновременно. Металлическая конструкция: прочная и долговечная.

прочная и долговечная. Регулируемые крепления: совместимость с трубами различного диаметра.

совместимость с трубами различного диаметра. Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

подходит для различных типов оборудования. Надёжная фиксация: предотвращает смещение и проворачивание.

Технические характеристики

Тип: двойной зажим

двойной зажим Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: RCL-S10

RCL-S10 Материал: металл

металл Применение: студийные стойки, перекладины, трубы

Как использовать зажим

Установка: разместите зажим на стойке или трубе. Фиксация первого элемента: закрепите перекладину или штангу в одном из креплений. Фиксация второго элемента: закрепите второй элемент в другом креплении. Регулировка: при необходимости отрегулируйте угол и положение элементов. Затяжка: убедитесь, что все крепления надёжно зафиксированы.

Преимущества использования

Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

подходит для различных типов оборудования. Надёжность: металлическая конструкция обеспечивает долговечность.

металлическая конструкция обеспечивает долговечность. Экономия пространства: позволяет фиксировать два элемента на одной стойке.

позволяет фиксировать два элемента на одной стойке. Гибкость: регулируемые крепления для разного диаметра труб.

Совместимость с оборудованием