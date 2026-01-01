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Fotokvant RCL-S10 зажим двойной 35 мм
Fotokvant RCL-S10 зажим двойной 35 мм
Fotokvant RCL-S10 зажим двойной 35 мм

Fotokvant RCL-S10 зажим двойной 35 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-3887

Двойной зажим Fotokvant RCL-S10. Металлический двусторонний зажим, позволяющий закреплять оборудование как на плоские поверхности (за край), так и на округлые объекты до 35 мм. Для надежной фиксации зажимные губки имеют резиновые накладки.

Описание

Fotokvant RCL-S10 – двойной зажим для студийного оборудования

Fotokvant RCL-S10 (артикул NVF-9565) – это универсальный двойной зажим, предназначенный для надёжного крепления студийного оборудования, штанг, перекладин и аксессуаров к стойкам, трубам и другим конструкциям. Модель позволяет одновременно фиксировать два элемента, что делает её незаменимой при сборке сложных студийных систем.

Двойной зажим изготовлен из прочного металла, что обеспечивает долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Он подходит для использования в фото- и видеостудиях, на выездных съёмках и в театральных постановках. Благодаря регулируемым креплениям, зажим совместим с трубами различного диаметра.

Назначение и применение

  • Крепление перекладин и штанг: для установки фонов, отражателей и осветительных приборов.
  • Сборка студийных конструкций: для соединения элементов каркаса.
  • Фиксация оборудования: для надёжного закрепления аксессуаров на стойках.
  • Выездные съёмки: для быстрой сборки и разборки конструкций.

Ключевые особенности

  • Двойной зажим: позволяет фиксировать два элемента одновременно.
  • Металлическая конструкция: прочная и долговечная.
  • Регулируемые крепления: совместимость с трубами различного диаметра.
  • Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
  • Надёжная фиксация: предотвращает смещение и проворачивание.

Технические характеристики

  • Тип: двойной зажим
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: RCL-S10
  • Материал: металл
  • Применение: студийные стойки, перекладины, трубы

Как использовать зажим

  1. Установка: разместите зажим на стойке или трубе.
  2. Фиксация первого элемента: закрепите перекладину или штангу в одном из креплений.
  3. Фиксация второго элемента: закрепите второй элемент в другом креплении.
  4. Регулировка: при необходимости отрегулируйте угол и положение элементов.
  5. Затяжка: убедитесь, что все крепления надёжно зафиксированы.

Преимущества использования

  • Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
  • Надёжность: металлическая конструкция обеспечивает долговечность.
  • Экономия пространства: позволяет фиксировать два элемента на одной стойке.
  • Гибкость: регулируемые крепления для разного диаметра труб.

Совместимость с оборудованием

Комплектация

В стандартную поставку входит двойной зажим Fotokvant RCL-S10.

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