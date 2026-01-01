Fotokvant RCL-S10 зажим двойной 35 мм

Fotokvant RCL-S10 – двойной зажим для студийного оборудования
Fotokvant RCL-S10 (артикул NVF-9565) – это универсальный двойной зажим, предназначенный для надёжного крепления студийного оборудования, штанг, перекладин и аксессуаров к стойкам, трубам и другим конструкциям. Модель позволяет одновременно фиксировать два элемента, что делает её незаменимой при сборке сложных студийных систем.
Двойной зажим изготовлен из прочного металла, что обеспечивает долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Он подходит для использования в фото- и видеостудиях, на выездных съёмках и в театральных постановках. Благодаря регулируемым креплениям, зажим совместим с трубами различного диаметра.
Назначение и применение
- Крепление перекладин и штанг: для установки фонов, отражателей и осветительных приборов.
- Сборка студийных конструкций: для соединения элементов каркаса.
- Фиксация оборудования: для надёжного закрепления аксессуаров на стойках.
- Выездные съёмки: для быстрой сборки и разборки конструкций.
Ключевые особенности
- Двойной зажим: позволяет фиксировать два элемента одновременно.
- Металлическая конструкция: прочная и долговечная.
- Регулируемые крепления: совместимость с трубами различного диаметра.
- Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
- Надёжная фиксация: предотвращает смещение и проворачивание.
Технические характеристики
- Тип: двойной зажим
- Бренд: Fotokvant
- Модель: RCL-S10
- Материал: металл
- Применение: студийные стойки, перекладины, трубы
Как использовать зажим
- Установка: разместите зажим на стойке или трубе.
- Фиксация первого элемента: закрепите перекладину или штангу в одном из креплений.
- Фиксация второго элемента: закрепите второй элемент в другом креплении.
- Регулировка: при необходимости отрегулируйте угол и положение элементов.
- Затяжка: убедитесь, что все крепления надёжно зафиксированы.
Преимущества использования
- Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
- Надёжность: металлическая конструкция обеспечивает долговечность.
- Экономия пространства: позволяет фиксировать два элемента на одной стойке.
- Гибкость: регулируемые крепления для разного диаметра труб.
Совместимость с оборудованием
- Стойки: студийные стойки для освещения.
- Перекладины: штанги для фонов и отражателей.
- Трубы: различные диаметры труб.