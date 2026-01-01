images
images
Cullmann MALAGA Compact 200 сумка для фотоаппарата коричневая
Cullmann MALAGA Compact 200 сумка для фотоаппарата коричневая

Cullmann MALAGA Compact 200 сумка для фотоаппарата коричневая

Cullmann
Артикул: MTG-0093

Сумка для компактной камеры Cullmann MALAGA Compact 200 сделана из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала с подкладкой для защиты от ударов.

Оснащена наплечным ремнем с металлическими карабинами, прикрепляющимися к металлическим кольцам. Есть петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния защитит оборудование от любой непогоды. Для ношения карт-памяти есть специальный кармашек.

Описание

Характеристики:

  • цвет - коричневый
  • материал -немнущийся полиэстер 450D с покрытием из ПУ
  • внутренние размеры, мм - 70х100х30
  • вес, г - 72

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Lowepro Compact Courier 70 сумка серая
Lowepro Compact Courier 70 сумка серая
Арт. NVF-5846
Lowepro Compact Courier 70 сумка серая
Наличие
в наличии 1-3 шт

Lowepro Compact Courier 70 – сумка для фототехники, подходит даже для самого искушенного фотографа. Модель удобной конструкции предназначена для фотокамеры, карты памяти и батареи или аксессуара. Цвет – серый.

1 090 ₽
В корзину
-9 %
Fotokvant RCL-S10 зажим двойной 35 мм
Fotokvant RCL-S10 зажим двойной 35 мм
Fotokvant RCL-S10 зажим двойной 35 мм
Арт. DAN-3887
Fotokvant RCL-S10 зажим двойной 35 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 17 ч

Двойной зажим Fotokvant RCL-S10. Металлический двусторонний зажим, позволяющий закреплять оборудование как на плоские поверхности (за край), так и на округлые объекты до 35 мм. Для надежной фиксации зажимные губки имеют резиновые накладки.

-8.96 %670 ₽
610 ₽
В корзину
Ulanzi R094+magic arm зажим
Ulanzi R094+magic arm зажим
Ulanzi R094+magic arm зажим
Арт. OLE-4691
Ulanzi R094+magic arm зажим
Наличие
в наличии 4-10 шт

Многофункциональный зажим из алюминиевого сплава со встроенным подвижным кронштейном Magic Arm обеспечивает надёжное крепление устройства и возможность вращения на 360 ° за счет шаровой головки. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Зажим оснащён винтом 1/4" и отверстием 3/8" для установки камеры, осветителя, микрофона и других аксессуаров.

1 190 ₽
В корзину
Fotokvant HB-10 Ballhead шаровая голова мини для камеры до 1 кг
Fotokvant HB-10 Ballhead шаровая голова мини для камеры до 1 кг
Fotokvant HB-10 Ballhead шаровая голова мини для камеры до 1 кг
Арт. MTG-2701
Fotokvant HB-10 Ballhead шаровая голова мини для камеры до 1 кг
Наличие
более 10 шт

Fotokvant HB-10 Ballhead шаровая голова мини для камеры до 1 кг. Шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 1,0, вес, г – 85, высота, см – 5. Цвет - черный.

730 ₽
В корзину
Fotokvant TSH-153 рукоятка телескопическая 153 см
Fotokvant TSH-153 рукоятка телескопическая 153 см
Fotokvant TSH-153 рукоятка телескопическая 153 см
Арт. MTG-3503
Fotokvant TSH-153 рукоятка телескопическая 153 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant TSH-153 рукоятка телескопическая 153 см. 4-х секционная рукоятка для крепления накамерных вспышек (шпигот 5/8" (16 мм) и резьба 1/4"), и использования их отдельно от камер (с синхронизаторами). Длина 153 см позволяет сделать вынос достаточный для реализации многих задумок. В сложенном состоянии 44 см.

2 080 ₽
В корзину

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Роджер Дикинс – живая легенда кинематографа
Роджер Дикинс – живая легенда кинематографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.