Cullmann MALAGA Compact 200 сумка для фотоаппарата коричневая

Характеристики:
- цвет - коричневый
- материал -немнущийся полиэстер 450D с покрытием из ПУ
- внутренние размеры, мм - 70х100х30
- вес, г - 72
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка для компактной камеры Cullmann MALAGA Compact 200 сделана из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала с подкладкой для защиты от ударов.
Оснащена наплечным ремнем с металлическими карабинами, прикрепляющимися к металлическим кольцам. Есть петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния защитит оборудование от любой непогоды. Для ношения карт-памяти есть специальный кармашек.
Характеристики:
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