Falcon Eyes CLD-35 зажим двойной

Grifon CL-40EC – металлическая поворотная муфта. Используется для монтажа студийного оборудования на стойки и штанги.
Lastolite LS2438 Ezybox Hotshoe – квадратный легкий софтбокс с регулируемым кронштейном.
Размер 38х38 см. Устанавливается на накамерную вспышку для смягчения светового потока. Крепится на штатив или кронштейн камеры. Легко собирается, комплектуется чехлом для хранения. Вес - 0,8 кг.
Двойной зажим Fotokvant RCL-S10.
Металлический двусторонний зажим, позволяющий закреплять оборудование как на плоские поверхности (за край), так и на округлые объекты подходящего размера. Для надежной фиксации зажимные губки имеют резиновые накладки.
