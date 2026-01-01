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Fotokvant RCL-S13 металлический кронштейн с прищепкой для стойки или штатива
Fotokvant RCL-S13 металлический кронштейн с прищепкой для стойки или штатива
Fotokvant RCL-S13 металлический кронштейн с прищепкой для стойки или штатива
Fotokvant RCL-S13 металлический кронштейн с прищепкой для стойки или штатива
Fotokvant RCL-S13 металлический кронштейн с прищепкой для стойки или штатива
Fotokvant RCL-S13 металлический кронштейн с прищепкой для стойки или штатива

Fotokvant RCL-S13 металлический кронштейн с прищепкой для стойки или штатива

Fotokvant
Артикул: DAN-4880

Металлический держатель Fotokvant RCL-S13 с прищепкой.

Зажим-прищепка с адаптером и шарнирным кронштейном. Предназначен для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Зажим изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках. Кронштейн изгибается на 90 градусов и фиксируется винтовым зажимом.

Описание

Прищепка может быть установлена на стандартную стойку с пальцем 16 мм / 5/8" или через переходник на стандартные резьбы штатива - 1/4" или 3/8". Адаптер в комплекте.

Комплектация

  • Прищепка с крепежом на стойку - 1 шт.
  • Адаптер на резьбу 1/4" и 3/8" - 1 шт.

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