Fotokvant FLH-48 шарнирный кронштейн

Втулочный адаптер Avenger E250.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Шарнирный кронштейн Fotokvant FLH-48.
Приспособление имеет возможность фиксированного изменения угла наклона в трех точках. Аксессуар разработан для создания освещения, проведения видео- и киносъемок и используется для неподвижной фиксации. Устройство настолько универсально, что может быть настроено на любое положение или закреплено в любом труднодоступном месте.
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Втулочный адаптер Avenger E250.
Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные. Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.
Falcon Eyes WB-1200 – перекладина настенная (журавль-турник).
Перекладина предназначена для установки осветительного оборудования, имеет установочный адаптер 5/8" с винтами 1/4" и 3/8".
Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона/ Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.
DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.
Falcon Eyes NMBG-48M (15121) – металлический гибкий держатель длиной 55 см, диаметр штанги 17 мм. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. На одном конце головка диаметром 5/8" с резьбой 3/8", на другом — головка 5/8" с резьбой 1/4". Вес штанги 0,55 кг.