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Fotokvant FLH-48 шарнирный кронштейн

Fotokvant FLH-48 шарнирный кронштейн

Fotokvant
Артикул: DAN-2581

Шарнирный кронштейн Fotokvant FLH-48.

Приспособление имеет возможность фиксированного изменения угла наклона в трех точках. Аксессуар разработан для создания освещения, проведения видео- и киносъемок и используется для неподвижной фиксации. Устройство настолько универсально, что может быть настроено на любое положение или закреплено в любом труднодоступном месте.

Описание

Fotokvant FLH-48 шарнирный кронштейн

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