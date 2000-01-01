Hensel Expert D 500 (8350SW) студийный моноблок с WiFi

Характеристики:
- байонетное крепление - Hensel EH
- время перезарядки max мощность, с – 0,5
- время перезарядки min мощность, с – 0,11
- глубина регулировки - 8 f-stop (1/1-1/128)
- длина импульса t 0,5 с - 1/5600-1/2000
- импульсная лампа - Hensel 9450420
- индикация - визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
- охлаждение - активное (встроенный вентилятор)
- пилотный свет - 300 Вт/G6.35
- режимы работы пилотного света – выкл, полная мощность, пропорционально
- сброс энергии - автоматический
- серия вспышки - Hensel Expert D
- сеть питания и вольтаж - 100-240V, 50-60Hz
- синхронизация встроенные функции - радиосинхронизация Hensel FreeMask, радиосинхронизация Hensel Strobe Wizard Plus, радиоуправление Hensel WiFi remote, световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон), синхровход 6,35 мм
- вес, кг – 3,4
- габариты, см – 19,7х35х13,1