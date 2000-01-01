Hensel Expert D 500 (8350SW) студийный моноблок с WiFi

Арт. MTG-2345

Fotokvant CL-P110-10 KIT комплект из 10 прищепок 110 мм для фона. Комплект из 10 универсальных зажимов с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 40 мм, обхват трубы до 30 мм.