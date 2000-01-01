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Hensel Expert D 500 (8350SW) студийный моноблок с WiFi
Hensel Expert D 500 (8350SW) студийный моноблок с WiFi
Hensel Expert D 500 (8350SW) студийный моноблок с WiFi

Hensel Expert D 500 (8350SW) студийный моноблок с WiFi

Hensel
Артикул: NVF-9422

Hensel Expert D 500 (8350SW) - студийный моноблок с WiFi модулем.

Профессиональный импульсный осветительный прибор мощностью 500 Дж., с регулировкой от 1-1/128 стопа. Пилотный свет - 300 Вт. Прибор имеет цифровое управление с шагом 1/10 ступени. Предназначен для фотографов-профессионалов с высокими требованиями.

Описание

Характеристики:

  • байонетное крепление - Hensel EH
  • время перезарядки max мощность, с – 0,5
  • время перезарядки min мощность, с – 0,11
  • глубина регулировки - 8 f-stop (1/1-1/128)
  • длина импульса t 0,5 с - 1/5600-1/2000
  • импульсная лампа - Hensel 9450420
  • индикация - визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
  • охлаждение - активное (встроенный вентилятор)
  • пилотный свет - 300 Вт/G6.35
  • режимы работы пилотного света – выкл, полная мощность, пропорционально
  • сброс энергии - автоматический
  • серия вспышки - Hensel Expert D
  • сеть питания и вольтаж - 100-240V, 50-60Hz
  • синхронизация встроенные функции - радиосинхронизация Hensel FreeMask, радиосинхронизация Hensel Strobe Wizard Plus, радиоуправление Hensel WiFi remote, световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон), синхровход 6,35 мм
  • вес, кг – 3,4
  • габариты, см – 19,7х35х13,1

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