Falcon Eyes SW-3A800 штанга шарнирная

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.
Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SW-3A800 – шарнирная штанга для создания различных конструкций в фототехнике, крепления легкого студийного оборудования. Состоит из соединительных секций, длина каждой 27,5 см. Шаровые узлы прочно скрепляют секции между собой, подпружиненные зажимные рукоятки работают по принципу накидного гаечного ключа. Общая длина штанги 100 см. Штанга изготовлена из алюминия, устанавливается на крепление 5/8". Вес 0,86 кг.
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Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.
Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
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