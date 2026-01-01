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Falcon Eyes SW-3A800 штанга шарнирная

Falcon Eyes SW-3A800 штанга шарнирная

Falcon Eyes
Артикул: OLE-0349

Falcon Eyes SW-3A800 – шарнирная штанга для создания различных конструкций в фототехнике, крепления легкого студийного оборудования. Состоит из соединительных секций, длина каждой 27,5 см. Шаровые узлы прочно скрепляют секции между собой, подпружиненные зажимные рукоятки работают по принципу накидного гаечного ключа. Общая длина штанги 100 см. Штанга изготовлена из алюминия, устанавливается на крепление 5/8". Вес 0,86 кг.

Описание

Falcon Eyes SW-3A800 штанга шарнирная

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