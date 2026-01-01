Falcon Eyes SW-3A800 штанга шарнирная

Арт. NVF-9343

Fotokvant RCL-S1 - универсальный зажим суперкламп для крепления на плоские и цилиндрические поверхности студийного оборудования. Обеспечивает необходимую прочность крепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,85 кг.