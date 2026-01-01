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Falcon Eyes MBH-620T кронштейн
Falcon Eyes MBH-620T кронштейн
Falcon Eyes MBH-620T кронштейн
Falcon Eyes MBH-620T кронштейн

Falcon Eyes MBH-620T кронштейн

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8382

Кронштейн-струбцина телескопический, предназначен для установки осветительного и другого оборудования, установочный палец 5/8 с винтом 1/4 или 3/8. Максимальная нагрузка до 3 кг.

Описание

Кронштейн предназначен для установки осветительного и другого съемочного оборудования с посадочным диаметром 5/8 или резьбой 1/4 на столы, перекладины и другие поверхности. Винт струбцины позволяет прикрутить кронштейн на столешницу толщиной до 53 мм. Вертикальная нагрузка до 3 кг.

Кронштейн состоит из 2 секций диаметром 19 и 22 мм, высота установки регулируется выдвижением секции от 30 до 50 см. На одном конце секции закреплен несъемный стальной установочный палец 5/8 с винтом 1/4, на другом винт 3/8. Благодаря универсальной резьбе, при совместном использовании различных переходников и держателей, возможно прикрепление практически любых аксессуаров к столу или другой поверхности. Также при помощи поворотных муфт возможно использование других штанг. 

Модель - MBH-620T

Нагрузочная способность - до 3 кг

Количество секций - 2

Диаметр секций - 19/22 мм

Длина - 30-50 см

Крепление - шпигот 5/8 с винтом 1/4 или 3/8

Ширина струбцины - 53 мм

Материал - алюминиевый сплав/сталь/ABS-пластик

Вес - 0.23 кг

Размер упаковки - 44.5х11.0х5.5 см

Вес с упаковкой - 0.28 кг

Комплектация

  • Кронштейн Falcon Eyes MBH-620T - 1 шт.

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