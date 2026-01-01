Falcon Eyes MBH-620T кронштейн

Кронштейн предназначен для установки осветительного и другого съемочного оборудования с посадочным диаметром 5/8 или резьбой 1/4 на столы, перекладины и другие поверхности. Винт струбцины позволяет прикрутить кронштейн на столешницу толщиной до 53 мм. Вертикальная нагрузка до 3 кг.
Кронштейн состоит из 2 секций диаметром 19 и 22 мм, высота установки регулируется выдвижением секции от 30 до 50 см. На одном конце секции закреплен несъемный стальной установочный палец 5/8 с винтом 1/4, на другом винт 3/8. Благодаря универсальной резьбе, при совместном использовании различных переходников и держателей, возможно прикрепление практически любых аксессуаров к столу или другой поверхности. Также при помощи поворотных муфт возможно использование других штанг.
Модель - MBH-620T
Нагрузочная способность - до 3 кг
Количество секций - 2
Диаметр секций - 19/22 мм
Длина - 30-50 см
Крепление - шпигот 5/8 с винтом 1/4 или 3/8
Ширина струбцины - 53 мм
Материал - алюминиевый сплав/сталь/ABS-пластик
Вес - 0.23 кг
Размер упаковки - 44.5х11.0х5.5 см
Вес с упаковкой - 0.28 кг