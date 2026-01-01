Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE поворотная штативная голова с быстросъемной площадкой

Характеристики:
- тип крепления - 3/8"
- высота, см - 6
- цвет - черный
- вес, кг - 0,27 кг
- максимальная нагрузка, кг - 2,5
- наличие быстросъемной площадки - есть
- рекомендуемая быстросъемная площадка 200PL-14
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE - алюминиевая наклонная штативная голова с быстросъемной площадкой.
Отличается от шаровой головы 234, где площадка несъемная. Максимальная нагрузка составляет 2,5 кг.
Характеристики:
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