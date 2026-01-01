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Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE поворотная штативная голова с быстросъемной площадкой

Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE поворотная штативная голова с быстросъемной площадкой

Manfrotto
Артикул: NVF-2611

Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE - алюминиевая наклонная штативная голова с быстросъемной площадкой.

Отличается от шаровой головы 234, где площадка несъемная. Максимальная нагрузка составляет 2,5 кг.

Описание

Характеристики:

  • тип крепления - 3/8"
  • высота, см - 6
  • цвет - черный
  • вес, кг - 0,27 кг
  • максимальная нагрузка, кг - 2,5
  • наличие быстросъемной площадки - есть
  • рекомендуемая быстросъемная площадка 200PL-14

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