Falcon Eyes CLD-18 зажим угловой для штанг

Зажим предназначен для установки оборудования типа штанг (в том числе и гибких) со шпиготами 5/8 дюйма под углом друг к другу. Дополнительно имеет отверстие с поджимным винтом для установки фотозонта.
Для фиксации выбранного угла предусмотрены поворотная ось с трещоткой и мощный рычаг с запрессованной латунной гайкой. Угол поворота - произвольный и может изменяться в пределах от -110 до 110 градусов. Для надежной фиксации на шпиготах предусмотрены барашковые зажимы с металлическими запрессованными гайками.
Корпус зажима изготовлен из прочного пластика, а винтовые зажимы из металла.
Характеристики:
- угол поворота - ±110 град.
- отверстие для зонта - 9 мм
- размеры - 130х115х70
- вес - 200 г