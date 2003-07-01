Falcon Eyes CLD-18 зажим угловой для штанг

Описание

Зажим предназначен для установки оборудования типа штанг (в том числе и гибких) со шпиготами 5/8 дюйма под углом друг к другу. Дополнительно имеет отверстие с поджимным винтом для установки фотозонта.

Для фиксации выбранного угла предусмотрены поворотная ось с трещоткой и мощный рычаг с запрессованной латунной гайкой. Угол поворота - произвольный и может изменяться в пределах от -110 до 110 градусов. Для надежной фиксации на шпиготах предусмотрены барашковые зажимы с металлическими запрессованными гайками.

Корпус зажима изготовлен из прочного пластика, а винтовые зажимы из металла.

Характеристики: