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Falcon Eyes CLD-18 зажим угловой для штанг
Falcon Eyes CLD-18 зажим угловой для штанг

Falcon Eyes CLD-18 зажим угловой для штанг

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3015

Зажим угловой для штанг Falcon Eyes CLD-18.

Зажим для установки штанг (для монтажа съемочного оборудования) под произвольным углом друг к другу. Устанавливается на шпигот 5/8 дюйма. Поворот на угол до 110 градусов в обе стороны. Возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка.

Описание

Зажим предназначен для установки оборудования типа штанг (в том числе и гибких) со шпиготами 5/8 дюйма под углом друг к другу. Дополнительно имеет отверстие с поджимным винтом для установки фотозонта.

Для фиксации выбранного угла предусмотрены поворотная ось с трещоткой и мощный рычаг с запрессованной латунной гайкой. Угол поворота - произвольный и может изменяться в пределах от -110 до 110 градусов. Для надежной фиксации на шпиготах предусмотрены барашковые зажимы с металлическими запрессованными гайками.

Корпус зажима изготовлен из прочного пластика, а винтовые зажимы из металла.

Характеристики:

  • угол поворота - ±110 град.
  • отверстие для зонта - 9 мм
  • размеры - 130х115х70
  • вес - 200 г

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