Reddevil RDL 4x1200 S люминесцентный осветитель со световой температурой 3000 К

Описание

Несмотря на большую площадь светящейся поверхности, его вес всего 4,4 кг, он легко транспортируется и может устанавливаться на средние стойки.

Надежные люминесцентные осветители европейского качества. Равномерная светящаяся поверхность без мертвых зон, мощная фотометрия и высокий индекс цветопередачи.

По умолчанию комплектуется лампами Osram Lumilux De Luxe T8 с цветовой температурой 3000К. Они дают прекрасный результат при съемках на Canon/Nikon/Sony-DSLR-камеры и телевизионные видеокамеры.

Лампы включаются парами (две внутренние и две внешние), что позволяет быстро понизить уровень освещенности, сохраняя равномерность светящейся поверхности.

Осветитель оснащен высокочастотными 30 кГц электронными балластами, устойчивыми к вибрациям и перепадам температур, с предварительным прогревом ламп и защитным отключением при отсоединении лампы.

Для изменения уровня освещенности есть возможность открывать и закрывать шторки, не переставляя рассеиватель. Это ускоряет подготовку к съемке. Для большего ускорения работы RDL 4х1200 S можно транспортировать вместе с надетым рассеивателем. Все, что останется сделать на площадке – поставить его на стойку и подсоединить к розетке.