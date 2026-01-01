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Falcon Eyes E-3 зажим угловой для зонта
Falcon Eyes E-3 зажим угловой для зонта

Falcon Eyes E-3 зажим угловой для зонта

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3016

Зажим угловой Falcon Eyes E-3 для зонта.

Металлический зажим для установки зонта и до 3-х вспышек одновременно на стойку или фотоштатив. Имеет возможность поворота на угол ±90 градусов.

Описание

Зажим для зонта с тремя холодными башмаками предназначен для установки зонта и накамерных вспышек с креплением холодный башмак на стандартную стойку для осветителей с установочным диаметром 5/8 дюйма. Для установки зажима на винты с резьбой 1/4" или 3/8" (обычно используется в фотоштативах) в комплекте предусмотрен съемный переходник, который вкладывается в основание зажима. Винт в основании зажима фиксирует переходник, а в случае установки зажима на шпигот 5/8", фиксирует его на стойке.

Зажим позволяет повернуть зонт со вспышками на угол ±90 градусов, а зубчатое соединение в шарнире и подпружиненный зажимной барашек надежно фиксируют выбранное положение.

Холодные башмаки фиксируют вспышки на зажиме с помощью поджимных винтов, а пластинчатая пружина зонт в отверстии.

Корпус зажима и все фиксаторы полностью изготовлены из металла.

Характеристики:

  • материал - сталь, латунь
  • размер - 150х80х23 мм
  • вес - 250 г

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