Falcon Eyes E-3 зажим угловой для зонта

Описание

Зажим для зонта с тремя холодными башмаками предназначен для установки зонта и накамерных вспышек с креплением холодный башмак на стандартную стойку для осветителей с установочным диаметром 5/8 дюйма. Для установки зажима на винты с резьбой 1/4" или 3/8" (обычно используется в фотоштативах) в комплекте предусмотрен съемный переходник, который вкладывается в основание зажима. Винт в основании зажима фиксирует переходник, а в случае установки зажима на шпигот 5/8", фиксирует его на стойке.

Зажим позволяет повернуть зонт со вспышками на угол ±90 градусов, а зубчатое соединение в шарнире и подпружиненный зажимной барашек надежно фиксируют выбранное положение.

Холодные башмаки фиксируют вспышки на зажиме с помощью поджимных винтов, а пластинчатая пружина зонт в отверстии.

Корпус зажима и все фиксаторы полностью изготовлены из металла.

Характеристики: