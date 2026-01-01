Cullmann CROSS CC50 струбцина с резьбой 1/4 дюйма

GreenBean Mini Crab 40 – зажим-струбцина для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 4 кг., имеющих винты 1/4" или 3/8", на трубах или балках диаметром до 40 мм.
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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CROSS CC50 – струбцина. Предназначена для крепления к плоским поверхностям толщиной до 33 мм. Имеет три резьбовых переходника 1/4 дюйма. Вес, г – 165.
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GreenBean Mini Crab 40 – зажим-струбцина для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 4 кг., имеющих винты 1/4" или 3/8", на трубах или балках диаметром до 40 мм.
Kupo KCP-710B Convi Clamp w/Racheted Handle-Black – зажим с зубчатой рукояткой.
Устанавливается на любой трубке от 5 до 51 мм, также оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Оснащен упругой полиуретановой накладкой, за счет которой обеспечивается прочность захвата. Металлические детали - сталь, фиксатор - литой алюминий. С зажимом может быть использованы любые насадки для крепления устройств, фонов, осветительных приборов и т.п. Безопасность фиксации обеспечивается пружинной фиксирующей системой.
Kupo KCP701 Toothy Convi Clamp - держатель-зажим с зубцами.
Держатель-зажим Convi Clamp с зубцами разработан для установки на деревья и поверхности подобной структуры.
Зажим изготовлен из литого алюминия, может быть надежно установлен на любой цилиндрической поверхности диаметром от 5 до 51 мм.
Для установки на плоских поверхностях он оборудован специальным седлом. Упругая накладка из полиуретана увеличивает прочность захвата и предохраняет поверхность от повреждения.
Все металлические детали сделаны из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.
KUPO 5/8" compact Alu Snap in Pin – крепежный штифт 5/8 дюйма серебристого цвета. Применяется для установки студийного оборудования. Длина, мм – 65.
Зажим Manfrotto M035VR VR Clamp с адаптером 3/8"-5/8".
Прочный и надежный зажим. Выдерживает нагрузку до 15 кг. Быстрая и легкая установка на любые стойки, фермы и другие конструкции. Диапазон регулировки - 13-55 мм. Комплектуется установочным адаптером с адаптером 3/8"-5/8".
Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.
Универсальный держатель SmallRig 2164 с зажимом.
Шарнирный держатель, позволяет устанавливать дополнительное оборудование с резьбовым соединением 1/4" на риги, стойки и перекладины. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, мониторов, микрофона и т.д. Изготовлен из алюминиевого сплава. Фиксируется винтовым зажимом. Может быть установлен на трубы диаметром от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Размер - 137х86х20 мм. Вес - 246 г.
Fotokvant NVF-7382 – зажим-адаптер папа-мама.
Изготовлен из стали. Диаметр трубки (мама), мм – 16, диаметр пальца (папа), мм – 17. Применяется для монтажа лайт-панелей. Вес - 0,2 кг.
Raylab RPF-AD1 – адаптер на вспышку Nikon SB600/800.
Расширяет круг возможностей фотографа. С его помощью можно получить множество различных световых эффектов. Монтаж производится с применением специальных адаптеров.