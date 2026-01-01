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Cullmann CROSS CC50 струбцина с резьбой 1/4 дюйма

Cullmann CROSS CC50 струбцина с резьбой 1/4 дюйма

Cullmann
Артикул: OLE-1434

Cullmann CROSS CC50 – струбцина. Предназначена для крепления к плоским поверхностям толщиной до 33 мм. Имеет три резьбовых переходника 1/4 дюйма. Вес, г – 165. 

Описание

Cullmann CROSS CC50 струбцина с резьбой 1/4 дюйма

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