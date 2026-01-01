Артикул: NVF-9533

Kupo KCP701 Toothy Convi Clamp - держатель-зажим с зубцами.

Держатель-зажим Convi Clamp с зубцами разработан для установки на деревья и поверхности подобной структуры.

Зажим изготовлен из литого алюминия, может быть надежно установлен на любой цилиндрической поверхности диаметром от 5 до 51 мм.

Для установки на плоских поверхностях он оборудован специальным седлом. Упругая накладка из полиуретана увеличивает прочность захвата и предохраняет поверхность от повреждения.

Все металлические детали сделаны из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.