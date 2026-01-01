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Kupo KCP701 Toothy Convi Clamp держатель-зажим

Kupo KCP701 Toothy Convi Clamp держатель-зажим

Kupo
Артикул: NVF-9533

Kupo KCP701 Toothy Convi Clamp - держатель-зажим с зубцами.

Держатель-зажим Convi Clamp с зубцами разработан для установки на деревья и поверхности подобной структуры.

Зажим изготовлен из литого алюминия, может быть надежно установлен на любой цилиндрической поверхности диаметром от 5 до 51 мм.

Для установки на плоских поверхностях он оборудован специальным седлом. Упругая накладка из полиуретана увеличивает прочность захвата и предохраняет поверхность от повреждения.

Все металлические детали сделаны из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 20 кг
  • Диапазон захвата - диаметр труб 12-51 мм, толщина плоских поверхностей 12-40 мм
  • Крепление втулка 5/8", внутренние резьбы М5, резьба 1/4"-20
  • Материал - алюминий, сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 0,5 кг

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