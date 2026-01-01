Характеристики:
- Максимальная нагрузка 20 кг
- Диапазон захвата - диаметр труб 12-51 мм, толщина плоских поверхностей 12-40 мм
- Крепление втулка 5/8", внутренние резьбы М5, резьба 1/4"-20
- Материал - алюминий, сталь
- Цвет - серебристый
- Вес - 0,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP701 Toothy Convi Clamp - держатель-зажим с зубцами.
Держатель-зажим Convi Clamp с зубцами разработан для установки на деревья и поверхности подобной структуры.
Зажим изготовлен из литого алюминия, может быть надежно установлен на любой цилиндрической поверхности диаметром от 5 до 51 мм.
Для установки на плоских поверхностях он оборудован специальным седлом. Упругая накладка из полиуретана увеличивает прочность захвата и предохраняет поверхность от повреждения.
Все металлические детали сделаны из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.
Характеристики:
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