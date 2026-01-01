Kupo KS026 Hex Camera stud 1/4’’-20 шестигранный штифт для камеры 1/4 дюйма

Арт. DAN-5763

до конца распродажи 6 дн, 12 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2214 Yellow 14, размер - 2,1x11 м, цвет - желтый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.



