Характеристики:
- Материал - латунь
- Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм) с наружней резьбой 1/4”-20M
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS026 Hex Camera stud 1/4’’-20 - шестигранный штифт для камеры 1/4 дюйма.
Переходник с шестигранным концом для зажима Convi Clamp с одной стороны и внешней резьбой 1/4'' с другой.
Изготовлен из латуни.
Характеристики:
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