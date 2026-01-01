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Kupo KS026 Hex Camera stud 1/4’’-20 шестигранный штифт для камеры 1/4 дюйма

Kupo KS026 Hex Camera stud 1/4’’-20 шестигранный штифт для камеры 1/4 дюйма

Kupo
Артикул: NVF-9512

Kupo KS026 Hex Camera stud 1/4’’-20 - шестигранный штифт для камеры 1/4 дюйма.

Переходник с шестигранным концом для зажима Convi Clamp с одной стороны и внешней резьбой 1/4'' с другой.

Изготовлен из латуни.

Описание

Характеристики:

  • Материал - латунь
  • Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм) с наружней резьбой 1/4”-20M

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