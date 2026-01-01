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Kupo CS20M 20" C Stand w/sliding legs master стойка C со скользящей ногой

Kupo CS20M 20" C Stand w/sliding legs master стойка C со скользящей ногой

Kupo
Артикул: NVF-2762

Kupo CS-20M 20 C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 10 кг.

Диаметр основания – 100 см. Стойка удобна для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 91 до 196 см.

Описание

Модель с основанием «черепаха» дает возможность открывать и складывать ножки основания за считанные секунды. Запатентованная система фиксации с пружинным кольцом позволяет снять с ножек всю нагрузку. Данная стойка, благодаря своей многофункциональности и надежности, наиболее часто используется в кинопроизводстве.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 10 кг
  • Максимальная высота 199 см
  • Минимальная высота 87 см
  • Длина в сложенном состоянии 91 см
  • Количество секций - 3
  • Диаметры секций 25/30/35 мм
  • Способ фиксации ступеней (секций) - зажимы-винты
  • Диаметр основания - 95 см
  • Крепление - несъемный студийный палец 5/8"
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес 5,6 кг

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