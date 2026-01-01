Kupo CS20M 20" C Stand w/sliding legs master стойка C со скользящей ногой

Модель с основанием «черепаха» дает возможность открывать и складывать ножки основания за считанные секунды. Запатентованная система фиксации с пружинным кольцом позволяет снять с ножек всю нагрузку. Данная стойка, благодаря своей многофункциональности и надежности, наиболее часто используется в кинопроизводстве.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Максимальная высота 199 см
- Минимальная высота 87 см
- Длина в сложенном состоянии 91 см
- Количество секций - 3
- Диаметры секций 25/30/35 мм
- Способ фиксации ступеней (секций) - зажимы-винты
- Диаметр основания - 95 см
- Крепление - несъемный студийный палец 5/8"
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Вес 5,6 кг