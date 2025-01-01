GreenBean MegaClamp MC-077 зажим

Kupo Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R – универсальный шарнирный поворотный адаптер.
Используется для крепления зонта. В комплекте поставляются втулки. Вес - 0,45 кг.
GreenBean MegaClamp MC-077 – легкий и прочный зажим Matthellini Clamp в виде струбцины из литого алюминия. Используется для крепления оборудования на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону.
Kupo CS-40M 40C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 6 кг.
Диаметр основания – 100 см. Стойка удобра для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 132 до 323 см.
Kupo CS30M 30” C Stand w/sliding legs master - стальной хромированный си-стенд (стойка) сребристого цвета с регулируемой ножкой.
Применяется для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 250 см, минимальная - 112.
