GreenBean MegaClamp MC-077 зажим

GreenBean MegaClamp MC-077 зажим

GreenBean
Артикул: OLE-0549

GreenBean MegaClamp MC-077 – легкий и прочный зажим Matthellini Clamp в виде струбцины из литого алюминия. Используется для крепления оборудования на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. 

Описание

Технические характеристики:
  • крепление – шпилька диаметром 5/8 дюйма (16 мм)
  • материал – алюминий, сталь
  • цвет – серебристый
  • размеры, мм – 180х97х81
  • вес, г – 590 

