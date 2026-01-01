Kupo CL-40MKB 40" C-Stand w/sliding leg & quick release Kit гибридный си-стенд

C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения.
Стойки Kupo CL - это гибридные модели с механизмом быстрого складывания. Стойка имеет скользящую ножку, которая служит для выравнивания положения относительно поверхности.
Характеристики:
- материал изготовления - хромированная сталь
- 2 колена, 3 секции - диаметр 35, 30, 25 мм
- крепление А (штифт 5/8" несъемный)
- длина в сложенном состоянии - 132,5 см
- минимальная высота - 132,5 см
- максимальная высота - 313-403 см
- диаметр основания - 95 см
- максимальная - 10 кг
- вес - 9,1 кг