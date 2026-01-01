Kupo SW-03 страховочный тросик 100 см

Характеристики:
- диаметр - 5 мм, 7х19 (жил)
- максимальная нагрузка - 50 кг
- длина - 100 см
- длина карабина - 6 см
- створ карабина - 9,7 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Страховочный тросик Kupo SW-03, длина - 100 см.
Тросик изготовлен из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN3055 и DIN3060. Является страховочным средством в дополнение к основному креплению. Применяется при монтаже оборудования на подвесные системы.
Характеристики:
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Силиконовые колпачки Fotokvant LSK-22 silicone для ножек стоек.
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