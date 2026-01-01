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Kupo SW-03 страховочный тросик 100 см

Kupo SW-03 страховочный тросик 100 см

Kupo
Артикул: DAN-5855

Страховочный тросик Kupo SW-03, длина - 100 см.

Тросик изготовлен из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN3055 и DIN3060. Является страховочным средством в дополнение к основному креплению. Применяется при монтаже оборудования на подвесные системы.

Описание

Характеристики:

  • диаметр - 5 мм, 7х19 (жил)
  • максимальная нагрузка - 50 кг
  • длина - 100 см
  • длина карабина - 6 см
  • створ карабина - 9,7 мм

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