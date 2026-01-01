images
images
images
Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор
Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор
Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор

Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор

Chris James
Артикул: NVF-205

Фолиевый фильтр Quarter C.T. orange 206 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 79,1%. Преобразует 6500К в 4600K. Цена указана за один погонный метр.

Описание

Фолиевые фильтры Chris James Lighting Filters упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара – кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер.

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Арт. FTR-536
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Временно нет в наличии

Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).

Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.

9 910 ₽
В корзину
Хит
Chris James 203 Quarter C.T. Blue фолиевый фильтр фарфоровый с голубым
Арт. NVF-209
Chris James 203 Quarter C.T. Blue фолиевый фильтр фарфоровый с голубым
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Quarter C.T. Blue 203 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 69,3%. Преобразует 3200К в 3600K. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 204 Full C.T. orange фолиевый фильтр светлый персиковый
Арт. NVF-203
Chris James 204 Full C.T. orange фолиевый фильтр светлый персиковый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Full C.T. orange 204 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K. Цена указана за один погонный метр.

 

 

2 870 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Арт. NVF-9344
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации. 

Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. 

1 110 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes UR-48T зонт просветный 97 см
Арт. VBR-141
Falcon Eyes UR-48T зонт просветный 97 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 5 ч

Фотозонт Falcon Eyes UR-48T – просветный зонт, который может использоваться на отражение.

Потеря по мощности света составляет до 50%. Диаметр купола 97 см, глубина – 31 см, длина зонта 70 см, толщина штифта зонта 0,8 см. Спицы изготовлены из стекловолокна, соединительные элементы – из ударопрочного пластика. Вес - 350 г.

 

 

-10 %650 ₽
580 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
​Мартин Сигнал (Martin Signal) — испанский фотограф и режиссёр, отмеченный множеством международных наград
​Мартин Сигнал (Martin Signal) — испанский фотограф и режиссёр, отмеченный множеством международных наград
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Видеоурок &quot;Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света&quot;
Видеоурок "Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.