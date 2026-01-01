Kupo KS066 Baby Triple Header планка с тремя держателями

Характеристики:
- Длина 81 см
- Крепление - 5 стандартных студийных пальцев 5/8" (16 мм), втулка 5/8" (16 мм)
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Вес - 1,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS066 Baby Triple Header - планка-кронштейн с тремя держателями для пяти осветительных приборов.
Кронштейн изготовлен из стальной трубы квадратного профиля. Он имеет серебристое антикорозийное покрытие.
На торцах и посредине расположены три адаптера с приемным креплением Вaby stud. На стойку кронштейн монтируется с помощью адаптера для Junior Receiver.
Характеристики:
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