images
images
Kupo KS066 Baby Triple Header планка с тремя держателями
Kupo KS066 Baby Triple Header планка с тремя держателями

Kupo KS066 Baby Triple Header планка с тремя держателями

Kupo
Артикул: NVF-9501

Kupo KS066 Baby Triple Header - планка-кронштейн с тремя держателями для пяти осветительных приборов.

Кронштейн изготовлен из стальной трубы квадратного профиля. Он имеет серебристое антикорозийное покрытие.

На торцах и посредине расположены три адаптера с приемным креплением Вaby stud. На стойку кронштейн монтируется с помощью адаптера для Junior Receiver.



Описание

Характеристики:

  • Длина 81 см
  • Крепление - 5 стандартных студийных пальцев 5/8" (16 мм), втулка 5/8" (16 мм)
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 1,5 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KCP601L 18&quot; SUPER VISER CLAMP держатель-зажим
Арт. NVF-9482
Kupo KCP601L 18" SUPER VISER CLAMP держатель-зажим
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KCP601L 18" SUPER VISER CLAMP - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.

Зажим изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 228 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.

11 600 ₽
В корзину
Kupo KCP210 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver крепежная головка 2–1/2 дюйма
Арт. OLE-1449
Kupo KCP210 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver крепежная головка 2–1/2 дюйма
Наличие
более 10 шт

KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver – крепежная головка со втулкой 16 мм. Предназначена для установки студийного оборудования от 2 до 1/2 дюйма. Изготовлена из алюминия. Цвет – серебристый.

4 720 ₽
В корзину
Kupo KCP809 Junior Side Arm кронштейн для боковой установки
Арт. OLE-0670
Kupo KCP809 Junior Side Arm кронштейн для боковой установки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Kupo Junior Side Arm – стальной кронштейн для бокового крепления на стойку осветительного оборудования. Длина – 57 см, нагрузка – до 40 кг. Вес, кг – 1,27.

7 400 ₽
В корзину
Kupo (350) Runway Base Stand основа для стойки
Арт. NVF-5547
Kupo (350) Runway Base Stand основа для стойки
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo (350) Runway Base Stand – основа для удлинителей стоек с колесами. В открытом виде высота 26 см, диаметр ног 75 см, вес 5,2 кг, диаметр входного отверстия 28 мм, максимальная нагрузка 70 кг., материал хромированная сталь.

13 710 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Арт. NVF-2300
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

5 020 ₽
В корзину
Kupo CT40MK 40&quot; Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном
Kupo CT40MK 40&quot; Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном
Kupo CT40MK 40&quot; Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном
Арт. OLE-1452
Kupo CT40MK 40" Extension Grip Arm стандартная стойка в комплекте с крепежной головой и кронштейном
Наличие
более 10 шт

KUPO 40" Extension Grip Arm – комплект, в который входит стандартная стальная студийная стойка с головой и кронштейном. Имеет два зажима грипхед со втулочным адаптером на 16 мм. Используется для установки студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Штанга имеет длину 1085 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 132 до 325 см. Диаметр основания, см – 95. Вес, кг – 8,3.

29 320 ₽
В корзину
Grifon MCH-02 цепь металлическая для систем подъёма фонов ( L 3,8 метра )
Арт. MTG-2037
Grifon MCH-02 цепь металлическая для систем подъёма фонов ( L 3,8 метра )
Наличие
более 10 шт

Grifon MCH-02 цепь металлическая для систем подъёма фонов. Длина 3,8 м.

2 480 ₽
В корзину

Видео

Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Фотолетописец постсоветского андеграунда и талантливый портретист Сергей Борисов
Фотолетописец постсоветского андеграунда и талантливый портретист Сергей Борисов
Джон Фри (John Free) и &quot;Правило трех&quot; уличной фотографии
Джон Фри (John Free) и "Правило трех" уличной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.